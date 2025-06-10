SEFE (Securing Energy for Europe) и государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписали контракт на закупку природного газа на следующие 10 лет, говорится в сообщении немецкой компании 10 июня. Снабжение начнется уже в 2025 году.

Ключевые факты

Согласно соглашению, годовой объем будет постепенно увеличиваться до 15 ТВт-ч, что составляет около 1,5 млрд кубометров.

SEFE отмечает, что это партнерство будет поддерживать инвестиции в производство и инфраструктуру, такие как газовые компрессоры, увеличивая объемы поступающего в Европу трубопроводного газа и тем самым обеспечивая безопасность поставок на континент.

Генеральный директор SEFE Эгберт Леге сказал, что этот долгосрочный контракт является свидетельством прочных отношений между Германией и Азербайджаном и благодаря ему был создан новый маршрут для значительных объемов газа, которые будут поступать в Европу, диверсифицируя портфель и повышая безопасность поставки клиентам.

Контекст

С 1 декабря 2024 года SOCAR начала поставки газа компании SPP, крупнейшему государственному поставщику энергоресурсов Словакии. Тогда Словакия стала 12-й страной, которая получает азербайджанский газ.

SPP заявляла, что диверсифицировала контракты на закупку газа с BP, Exxon Mobil, Shell, Eni и RWE и имеет до 150% объема потребления своих клиентов, доступных в качестве подушки безопасности. SPP заявила, что Словакия также диверсифицировала транзитные маршруты поставки на случай остановки по трубопроводу, проходящему через Украину.