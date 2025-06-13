Оператори газотранспортних систем України (ТОВ «ОГТСУ») та Польщі (Gaz-System) домовилися про тимчасове збільшення гарантованої пропускної спроможності для транспортування газу в напрямку України з 6,4 млн м³ до 12,4 млн м³ на добу, повідомило Міністерство енергетики України.

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«Додаткові потужності частково будуть доступні вже на щомісячному аукціоні для липня 2025 року, який відбудеться 16 червня», – зазначили в Міненерго.

За інформацією міністерства, оператори ГТС провели низку технічних консультацій і досліджень, щоб оцінити можливості розширення транспортування газу до України, що й привело до підписання цієї угоди.

«Ми активно працюємо над диверсифікацією джерел постачання та розширенням наявних маршрутів. Польський маршрут відіграє ключову роль в імпорті газу до України, і це рішення значно посилює нашу енергетичну безпеку», – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він додав, що значення польського маршруту зростатиме, оскільки газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до різноманітних джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з глобальних ринків.

Міненерго також повідомило, що для забезпечення стабільної пропускної спроможності на довгостроковій основі Gaz-System проводить реконструкцію газовимірювальної станції «Германовичі».

У травні оператори ГТС домовилися продовжити надання наявної гарантованої потужності на газовий рік 2025/2026.

Контекст

У березні 2022 року Україна здобула можливість фізичного імпорту газу з Польщі на гарантованій основі. Оператор ГТС України (ОГТСУ) та польський оператор Gaz-System S.A. уклали угоду про забезпечення гарантованих потужностей для імпорту газу.

Ця домовленість дозволяє Україні отримувати газ із Польщі, зокрема через LNG-термінал, що сприяє підвищенню енергетичної безпеки та стабільності постачання газу для потреб країни.