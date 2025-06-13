Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна і Польща домовилися про тимчасове подвоєння пропускної здатності газового маршруту

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Оператори газотранспортних систем України (ТОВ «ОГТСУ») та Польщі (Gaz-System) домовилися про тимчасове збільшення гарантованої пропускної спроможності для транспортування газу в напрямку України з 6,4 млн м³ до 12,4 млн м³ на добу, повідомило Міністерство енергетики України.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Деталі 

  • «Додаткові потужності частково будуть доступні вже на щомісячному аукціоні для липня 2025 року, який відбудеться 16 червня», – зазначили в Міненерго.
  • За інформацією міністерства, оператори ГТС провели низку технічних консультацій і досліджень, щоб оцінити можливості розширення транспортування газу до України, що й привело до підписання цієї угоди.
  • «Ми активно працюємо над диверсифікацією джерел постачання та розширенням наявних маршрутів. Польський маршрут відіграє ключову роль в імпорті газу до України, і це рішення значно посилює нашу енергетичну безпеку», – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
  • Він додав, що значення польського маршруту зростатиме, оскільки газотранспортна система Польщі забезпечує доступ до різноманітних джерел природного газу, зокрема скрапленого газу з глобальних ринків.
  • Міненерго також повідомило, що для забезпечення стабільної пропускної спроможності на довгостроковій основі Gaz-System проводить реконструкцію газовимірювальної станції «Германовичі». 
  • У травні оператори ГТС домовилися продовжити надання наявної гарантованої потужності на газовий рік 2025/2026.

Контекст 

У березні 2022 року Україна здобула можливість фізичного імпорту газу з Польщі на гарантованій основі. Оператор ГТС України (ОГТСУ) та польський оператор Gaz-System S.A. уклали угоду про забезпечення гарантованих потужностей для імпорту газу.

Ця домовленість дозволяє Україні отримувати газ із Польщі, зокрема через LNG-термінал, що сприяє підвищенню енергетичної безпеки та стабільності постачання газу для потреб країни.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні