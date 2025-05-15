Украинская «Автомагістраль-Південь» построит скоростную трассу в Румынии за €460 млн

Украинская компания «Автомагістраль-Південь» вместе с румынским партнером Precon Transilvania заключили контракт с государственной компанией CNAIR на строительство первого участка автомагистрали Арад – Орадя. Стоимость соглашения – €460 млн, говорится в сообщении компании 15 мая.

Подробности

Контракт был подписан в Бухаресте 14 мая. Он предусматривает сооружение первого участка дороги протяженностью 33,7 км в пределах стратегического европейского коридора Via Carpathia, соединяющего Балтийское, Черное и Средиземное моря.

Проект будет реализовываться в течение 24 месяцев. На этом участке запланировано строительство 32 инфраструктурных объектов – мостов, путепроводов, развязок. Самый масштабный из них – 727-метровый путепровод над железной дорогой. Также будут обустроены паркинги с электрозарядками.

Это первый подписанный контракт на трассу Орадя – Арад общей протяженностью 120,5 км. Тендер на первый участок консорциум выиграл в феврале 2025 года.

Генеральный директор «Автомагістраль-Південь» Николай Тимофеев назвал событие историческим: «Украина поставляет не сырье, а высокотехнологичные услуги, которые приносят валютную выручку и снижают зависимость от сырьевого экспорта».

Выход компании на румынский рынок усилит экономическую интеграцию между странами, стимулирует спрос на украинские стройматериалы и создаст возможности для других отечественных игроков, считает топ-менеджмент компании.

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Контекст

До этого «Автомагістраль-Південь» реализовала инфраструктурные проекты в Украине, Молдове и Румынии: среди них – строительство аэропортовой полосы в Одессе, трассы Н-31 Киев – Днепр, моста через Десну, а также ремонт дорог в Трансильвании и реконструкция аэропорта «Сату-Маре».

В 2024 году компания открыла офис в Румынии и продолжает участвовать в других тендерах на местном рынке.

ООО «Автомагістраль-Південь» на рынке с 2004 года. Владельцем компании указан Александр Бойко, по данным информации в YouControl. Согласно финрезультатам за 2024 год, выручка компании превысила 14,9 млрд грн (8,2 млрд грн за 2023 год), чистая прибыль – почти 1,4 млрд грн.

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