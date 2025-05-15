Українська «Автомагістраль-Південь» побудує швидкісну трасу в Румунії за €460 млн

Українська компанія «Автомагістраль-Південь» разом із румунським партнером Precon Transilvania уклали контракт із державною компанією CNAIR на будівництво першої ділянки автомагістралі «Арад – Орадя». Вартість угоди – €460 млн, йдеться у повідомленні компанії 15 травня.
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Деталі
- Контракт підписали в Бухаресті 14 травня. Він передбачає спорудження першої ділянки дороги довжиною 33,7 км у межах стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який зʼєднає Балтійське, Чорне та Середземне моря.
- Проєкт реалізовуватимуть протягом 24 місяців. На цій ділянці заплановано зведення 32 інфраструктурних обʼєктів – мостів, шляхопроводів, розв’язок. Наймасштабніший із них – 727-метровий шляхопровід над залізницею. Також буде облаштовано паркінги з електрозарядками.
- Це перший підписаний контракт на трасу «Орадя – Арад» загальною протяжністю 120,5 км. Тендер на першу ділянку консорціум виграв у лютому 2025 року.
- Генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв назвав подію історичною: «Україна постачає не сировину, а високотехнологічні послуги, які приносять валютну виручку та знижують залежність від сировинного експорту».
- Вихід компанії на румунський ринок посилить економічну інтеграцію між країнами, стимулює попит на українські будматеріали та створить можливості для інших вітчизняних гравців, вважає топменеджмент компанії.
Контекст
До цього «Автомагістраль-Південь» реалізувала інфраструктурні проєкти в Україні, Молдові та Румунії: серед них – будівництво аеропортової смуги в Одесі, траси Н-31 Київ–Дніпро, мосту через Десну, а також ремонт доріг у Трансильванії й реконструкція аеропорту «Сату-Маре».
У 2024 році компанія відкрила офіс у Румунії та продовжує участь в інших тендерах на місцевому ринку.
ТОВ «Автомагістраль-Південь» на ринку з 2004 року. Власником компанії зазначений Олександр Бойко, за даним інформації в YouControl. Згідно з фінрезультатами за 2024 рік, виторг компанії перевищив 14,9 млрд грн (8,2 млрд грн за 2023 рік), чистий прибуток – майже 1,4 млрд грн.
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