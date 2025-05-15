Українська «Автомагістраль-Південь» побудує швидкісну трасу в Румунії за €460 млн

Деталі

Контракт підписали в Бухаресті 14 травня. Він передбачає спорудження першої ділянки дороги довжиною 33,7 км у межах стратегічного європейського коридору Via Carpathia, який зʼєднає Балтійське, Чорне та Середземне моря.

Проєкт реалізовуватимуть протягом 24 місяців. На цій ділянці заплановано зведення 32 інфраструктурних обʼєктів – мостів, шляхопроводів, розв’язок. Наймасштабніший із них – 727-метровий шляхопровід над залізницею. Також буде облаштовано паркінги з електрозарядками.

Це перший підписаний контракт на трасу «Орадя – Арад» загальною протяжністю 120,5 км. Тендер на першу ділянку консорціум виграв у лютому 2025 року.

Генеральний директор «Автомагістраль-Південь» Микола Тимофеєв назвав подію історичною: «Україна постачає не сировину, а високотехнологічні послуги, які приносять валютну виручку та знижують залежність від сировинного експорту».

Вихід компанії на румунський ринок посилить економічну інтеграцію між країнами, стимулює попит на українські будматеріали та створить можливості для інших вітчизняних гравців, вважає топменеджмент компанії.

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Контекст

До цього «Автомагістраль-Південь» реалізувала інфраструктурні проєкти в Україні, Молдові та Румунії: серед них – будівництво аеропортової смуги в Одесі, траси Н-31 Київ–Дніпро, мосту через Десну, а також ремонт доріг у Трансильванії й реконструкція аеропорту «Сату-Маре».

У 2024 році компанія відкрила офіс у Румунії та продовжує участь в інших тендерах на місцевому ринку.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» на ринку з 2004 року. Власником компанії зазначений Олександр Бойко, за даним інформації в YouControl. Згідно з фінрезультатами за 2024 рік, виторг компанії перевищив 14,9 млрд грн (8,2 млрд грн за 2023 рік), чистий прибуток – майже 1,4 млрд грн.

Forbes Ukraine зібрав 10 найдорожчих інфраструктурних проєктів 2024 року. Хто на них заробив – читайте тут.