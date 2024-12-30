Мосты, водопровод и развязки. Forbes Ukraine собрал 10 самых дорогих инфраструктурных проектов 2024 года. Кто на них заработал

На третий год полномасштабного вторжения львиная доля дорожных средств продолжает уходить на содержание дорог вместо строительства новых. Но тренд на возобновление финансирования инфраструктурных проектов тоже заметен. На десяток крупнейших объектов Украина потратила около 30 млрд грн

В первые два года полномасштабной войны страна почти не финансировала крупные инфраструктурные проекты. В 2024 году стали заметны изменения, в Украине реализовано крупнейший инфраструктурный проект за годы независимости – магистральный водопровод «Ингулец – Южное водохранилище» за более чем 19 млрд грн.

За три квартала 2024-го с дорожными подрядчиками по всей стране заключили 8968 контрактов на 52,2 млрд грн, по данным Prozorro. Более 75% средств направили на эксплуатационное содержание дорог. Вместо этого оживилось строительство мостов и дорожных сооружений.