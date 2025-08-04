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Украинские дроны вывели из строя два крупнейших НПЗ «Роснефти» – Reuters

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Крупнейший НПЗ «Роснефти» «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» приостановил переработку нефти примерно на половину мощности, а Новокуйбышевский НПЗ полностью остановил работу со 2 августа после первой с марта 2025 года атаки украинских дронов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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Подробности

  • На Рязанском НПЗ после атаки БПЛА были остановлены установки первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 8600 т в сутки и АВТ-4 мощностью 11 400 т в сутки. Завод продолжает переработку сырья на установке АТ-6 производительностью 23 200 т в сутки (48% мощности НПЗ), говорят собеседники агентства.
  • На Новокуйбышевском НПЗ была повреждена атмосферная (основная) колонна установки первичной переработки нефти АВТ-11.
  • Источники затруднились назвать возможные сроки ремонта НПЗ и возвращения предприятия к номинальному объему переработки, предположив, что рязанский завод сможет возобновить работу на полную мощность «через несколько недель».

Контекст

Рязанский НПЗ мощностью 13,7 млн т нефти в год – крупнейший завод «Роснефти», входит в пятерку крупнейших в России и поставляет топливо, в частности, в московский регион.

В 2024 году Рязанская НПК переработала 13,1 млн т нефти, что составило 4,9% от общего объема нефтепереработки в России, произвела 2,3 млн т автобензина, 3,4 млн т дизтоплива, 4,2 млн т мазута и 1 млн т авиакеросина.

Мощность Новокуйбышевского НПЗ, наиболее оснащенного в самарской группе «Роснефти», составляет 8,3 млн т нефти в год. НПЗ переработал в 2024 году 5,7 млн т нефтяного сырья, произвел автобензина 1,1 млн т, дизтоплива – 1,6 млн т, мазута – 1,3 млн т.

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