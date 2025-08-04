Найбільший НПЗ «Роснефти» «Рязанська нафтопереробна компанія» призупинила переробку нафти приблизно на половину потужності, а Новокуйбишевський НПЗ повністю зупинив роботу з 2 серпня після першої з березня 2025 року атаки українських дронів. Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Деталі

На Рязанському НПЗ після атаки БПЛА були зупинені установки первинної переробки нафти АВТ-3 потужністю 8600 тонн на добу і АВТ-4 потужністю 11 400 тонн на добу. Завод продовжує переробку сировини на установці АТ-6 продуктивністю 23 200 тонн на добу (48% потужності НПЗ), кажуть співрозмовники агентства.

На Новокуйбишевському НПЗ була пошкоджена атмосферна (основна) колона установки первинної переробки нафти АВТ-11.

Джерела не змогли назвати можливі терміни ремонту НПЗ і повернення підприємства до номінального обсягу переробки, припустивши, що рязанський завод зможе відновити роботу на повну потужність «за декілька тижнів».

Контекст

Рязанський НПЗ потужністю 13,7 млн тонн нафти на рік – найбільший завод «Роснефти», входить до пʼятірки найбільших в Росії і постачає паливо, зокрема, в московський регіон.

У 2024 році Рязанська НПК переробила 13,1 млн тонн нафти, що склало 4,9% від загального обсягу нафтопереробки в Росії, виробила 2,3 млн тонн автобензину, 3,4 млн тонн дизпалива, 4,2 млн тонн мазуту і 1 млн тонн авіакеросину.

Потужність Новокуйбишевського НПЗ, найбільш оснащеного в самарській групі «Роснефти», становить 8,3 мільйона тонн нафти на рік. НПЗ переробив у 2024 році 5,7 млн тонн нафтової сировини, виробив автобензину 1,1 млн тонн, дизпалива – 1,6 млн тонн, мазуту – 1,3 млн тонн.