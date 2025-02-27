За три года войны Украина поразила более 100 российских НПЗ и нефтебаз – ГУР

Украина в течение трех лет войны нанесла по меньшей мере 104 повреждения объектам нефтепромышленности России, которые играют значительную роль для поставки топлива российской армии, сообщило Главное управление разведки Украины по запросу Forbes Ukraine для материала « Цель – нефть ».

Подробности

Украина систематически бьет по российской нефтяной инфраструктуре с конца 2023 года, хотя единичные удары по нефтебазам были и раньше. За 2024-й совершено 80 успешных ударов, за неполные два месяца 2025-го – 20.

Поражены не менее 19 российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), 36 нефтебаз, пять нефтеперекачивающих станций и другие объекты.

Среди пораженных нефтеперерабатывающих заводов – Омский НПЗ, принадлежащий компании «Газпромнефть», годовой мощностью 22 млн т, и «Киришинефтеоргсинтез» («Сургутнефтегаз») – 20,1 млн т.

«Удары по нефтяной промышленности РФ ослабляют экономику России, снижают ее способность вести войну», – подчеркивает собеседник в ГУР, общавшийся на условиях анонимности.

Силы обороны Украины за три года войны поразили десятки российских НПЗ, нефтебаз и другой инфраструктуры, необходимой, среди прочего, для армии РФ Фото Інфографика Алины Кохан для Forbes Ukraine

Контекст

Продажа нефти – основной источник России для финансирования войны против Украины. В 2024 году Россия экспортировала нефти и нефтепродуктов на $192 млрд – на 2% больше, чем в 2023-м.

Вместе с ударами украинских дронов по нефтепромышленности РФ важную роль в ослаблении агрессора играют санкции и может сыграть снижение мировых цен на нефть.

Ожидается, что благодаря новым санкциям США, под которые попали «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и более 180 танкеров «теневого флота» Кремля, Россия может потерять почти 30% морского экспорта.

Китай и Индия прекратили закупку российской нефти после роста расходов на фрахт танкеров, не попавших под американские санкции. В 2024 году 36% нефтяного импорта Индии и около 20% китайского импорта приходились на Россию.