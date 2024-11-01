«Укрпочта» обновляет стандарты упаковки отправлений

«Укрпочта» внедряет автоматизированные сортировочные линии, позволяющие доставлять отправления между городами Украины уже на следующий день, сообщает пресс-служба. Система требует соответствующей упаковки посылок, поэтому оператор внедряет ручную и автоматизированную сортировку.

Ключевые факты

Новая система улучшает скорость и качество обслуживания, но требует соответствующей упаковки посылок. Поэтому «Укрпочта» внедряет ручную и автоматизированную сортировку и, соответственно, обновляет стандарты упаковки для отправок, которые будут обрабатываться автоматически.

Новые требования начинают действовать с 1 ноября, но для удобства клиентов переходный период продлится до 11 ноября.

Все обрабатываемые посылки на автоматизированных линиях должны быть упакованы в прочные коробки или специальные полиэтиленовые пакеты, соответствующие размерам отправлений. Для удобства клиентов «Укрпочта» предоставляет пакеты для мелких отправлений бесплатно.

Клиенты также могут использовать собственные коробки, если они отвечают требованиям надежности и сохранения целостности отправлений.

Компания не будет принимать посылки в обычных картонных коробках (негофрированных), с выпуклыми поверхностями или повреждениями, такими как вмятины, разрывы или пятна.

Если отправка не имеет надлежащей упаковки, ее можно приобрести в отделении «Укрпочты». В переходный период цены на упаковочные материалы снижены.

Отправка с нестандартными размерами будет обрабатываться вручную. Стоимость таких отправлений – выше и рассчитывается по тарифу для негабаритных отправлений.

Контекст

По итогам 2024 года «Укрпочта» планирует увеличить количество отправленных посылок на 50%, рассказывал Смилянский в эфире ютуб-проекта Forbes Ukraine «Business Breakfast с Владимиром Федориным». В прошлом году количество отправленных посылок выросло на 40%, а также на 40% возросло количество денежных переводов.

За 2023 год «Укрпочта» получила более 215 000 отправок международной экспресс-доставки (EMS) и отправила за границу своим партнерам более 130 000 посылок. Отправить «Укрпочтой» EMS-отправление можно более чем в 130 странах мира из 27 000 точек обслуживания.

«Укрпочта» закончила 2023 год с чистым доходом от реализации товаров и услуг в сумме 11,9 млрд грн, что на 19% больше против показателя 2022-го. После падения в первый год войны «Укрпочта» вернулась к росту. Ожидается, что в 2024-м доход увеличится до 14,1 млрд. грн. Для сравнения: в довоенном 2021-м доход «Укрпочты» составил 11,1 млрд грн, в 2022-м снизился до 10 млрд грн.