«Укрпошта» оновлює стандарти пакування відправлень

«Укрпошта» впроваджує автоматизовані сортувальні лінії, які дадуть змогу доставляти відправлення між містами України вже на наступний день, повідомляє пресслужба. Система потребує відповідного пакування посилок, тому оператор впроваджує ручне та автоматизоване сортування.

Ключові факти

Нова система покращує швидкість та якість обслуговування, але потребує відповідного пакування посилок. Тому «Укрпошта» впроваджує ручне та автоматизоване сортування й, відповідно, оновлює стандарти пакування для відправлень, які будуть оброблятися автоматично.

Нові вимоги починають діяти з 1 листопада, але для зручності клієнтів перехідний період триватиме до 11 листопада.

Всі посилки, що оброблятимуться на автоматизованих лініях, мають бути упаковані в міцні коробки або спеціальні поліетиленові пакети, що відповідають розмірам відправлень. Для зручності клієнтів «Укрпошта» надає пакети для дрібних відправлень безкоштовно.

Клієнти також можуть використовувати власні коробки, якщо вони відповідають вимогам щодо надійності та збереження цілісності відправлень.

Компанія не прийматиме посилки в звичайних картонних коробках (не гофрованих), із випуклими поверхнями або з пошкодженнями, такими як вмʼятини, розриви чи плями.

Якщо відправлення не має належної упаковки, її можна придбати безпосередньо у відділенні «Укрпошти». У перехідний період ціни на пакувальні матеріали знижено.

Відправлення з нестандартними розмірами оброблятимуться вручну. Вартість таких відправлень – вища і розраховується за тарифом для негабаритних відправлень.

Контекст

За підсумками 2024 року «Укрпошта» планує збільшити кількість відправлених посилок на 50%, розповідав Смілянський в ефірі ютуб-проєкту Forbes Ukraine «Business Breakfast з Володимиром Федоріним». Торік кількість відправлених посилок виросла на 40%, також на 40% зросла кількість грошових переказів.

За 2023 рік «Укрпошта» отримала понад 215 000 відправлень міжнародної експрес-доставки (EMS) і відправила за кордон своїм партнерам понад 130 000 посилок. Надіслати «Укрпоштою» EMS-відправлення можна у більш ніж 130 країн світу з 27 000 точок обслуговування.

«Укрпошта» закінчила 2023 рік із чистим доходом від реалізації товарів і послуг у сумі 11,9 млрд грн, що на 19% більше проти показника 2022-го. Після падіння у перший рік війни «Укрпошта» повернулася до зростання. Очікується, що у 2024 році дохід збільшиться до 14,1 млрд грн. Для порівняння: у довоєнному 2021-му дохід «Укрпошти» становив 11,1 млрд грн, у 2022 році знизився до 10 млрд грн.