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Кто еще, кроме «Укрпочты». НБУ предлагает бизнесу, работающему в регионах, получить ограниченную банковскую лицензию. Есть ли желающие?

Мария Денисюк /из личного архива
Мария Денисюк
Forbes

3 хв читання

«Укрпошта» чекає на можливість стати «поштовим банком» /Shutterstock

«Укрпочта» ждет возможности стать «почтовым банком» Фото Shutterstock

Что бизнес думает об идее НБУ предоставлять компаниям, работающим в отдаленных и прифронтовых регионах, ограниченную банковскую лицензию? Forbes опросил полтора десятка больших сетей. Кто уже размышляет о том, чтобы стать банком финансовой инклюзии

«Мы пока не планируем получать лицензию для банка финансовой инклюзии, но внимательно следим за развитием этой инициативы и готовы рассмотреть возможности, которые она может предложить нашей сети», – говорит СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

«Подорожник», а также государственная «Укрпочта» – единственные среди 16 опрошенных Forbes ритейлеров, мобильных и почтовых операторов с разветвленными сетями и большим количеством клиентов, которые пока проявили потенциальную заинтересованность в получении ограниченной банковской лицензии. «Укрпочта» давно вынашивает подобные планы и подтвердила намерение добавить в свои услуги банковский функционал.

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