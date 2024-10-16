Кто еще, кроме «Укрпочты». НБУ предлагает бизнесу, работающему в регионах, получить ограниченную банковскую лицензию. Есть ли желающие?

Что бизнес думает об идее НБУ предоставлять компаниям, работающим в отдаленных и прифронтовых регионах, ограниченную банковскую лицензию? Forbes опросил полтора десятка больших сетей. Кто уже размышляет о том, чтобы стать банком финансовой инклюзии

«Мы пока не планируем получать лицензию для банка финансовой инклюзии, но внимательно следим за развитием этой инициативы и готовы рассмотреть возможности, которые она может предложить нашей сети», – говорит СЕО сети аптек «Подорожник» Тарас Коляда.

«Подорожник», а также государственная «Укрпочта» – единственные среди 16 опрошенных Forbes ритейлеров, мобильных и почтовых операторов с разветвленными сетями и большим количеством клиентов, которые пока проявили потенциальную заинтересованность в получении ограниченной банковской лицензии. «Укрпочта» давно вынашивает подобные планы и подтвердила намерение добавить в свои услуги банковский функционал.