«Подумайте дважды». В Португалии новая волна украинского бизнеса. Какие там преимущества, налоги и сколько нужно средств (и немного о проблемах)

Португалия привлекает украинских предпринимателей. Речь идет о почти ста бизнесах, запустивших там МСБ. Почему они избрали Португалию и как запустить свое дело в стране. Спойлер: все вроде бы просто, но есть много нюансов
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В октябре 2024 года ресторанный холдинг !Fest открыл крафтовый паб «Правда» в Лиссабоне. «Это европейский тест формата придомового паба/магазина, который мы открываем во Львове в течение трех лет», – отмечает Юрий Заставный, партнер холдинга !FEST и основатель проекта Pravda.
«Замечаю все больший интерес к Португалии среди украинских предпринимателей», – говорит бывший СЕО Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко, с 2022 года открывший в Португалии три пивных магазина. В 2023-м заведению в Лиссабоне положил начало Евгений Белоусов, соучредитель киевских проектов Blur Coffee, WhaiThai, Octo Tower, Sinners Bar и основатель бара Broen.
В 2024-м в Португалии запустилась франшиза кафе «Мушля» от Дмитрия Борисова.
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