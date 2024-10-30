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«Подумайте дважды». В Португалии новая волна украинского бизнеса. Какие там преимущества, налоги и сколько нужно средств (и немного о проблемах)

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

7 хв читання

Как открыть бизнес в Португалии Фото Иллюстрация Shutterstock

Португалия привлекает украинских предпринимателей. Речь идет о почти ста бизнесах, запустивших там МСБ. Почему они избрали Португалию и как запустить свое дело в стране. Спойлер: все вроде бы просто, но есть много нюансов

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В октябре 2024 года ресторанный холдинг !Fest открыл крафтовый паб «Правда» в Лиссабоне. «Это европейский тест формата придомового паба/магазина, который мы открываем во Львове в течение трех лет», – отмечает Юрий Заставный, партнер холдинга !FEST и основатель проекта Pravda.

«Замечаю все больший интерес к Португалии среди украинских предпринимателей», – говорит бывший СЕО Carlsberg Ukraine Евгений Шевченко, с 2022 года открывший в Португалии три пивных магазина. В 2023-м заведению в Лиссабоне положил начало Евгений Белоусов, соучредитель киевских проектов Blur Coffee, WhaiThai, Octo Tower, Sinners Bar и основатель бара Broen.

В 2024-м в Португалии запустилась франшиза кафе «Мушля» от Дмитрия Борисова.

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