В Украину экстрадировали застройщика Войцеховского, подозреваемого в масштабных махинациях

Из Испании в Украину экстрадировали находящегося в международном розыске застройщика. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет об Анатолии Войцеховском.
Шукаємо 250 малих та середніх бізнесів, які змінюють правила гри. Якщо ваша компанія стрімко зростає та має амбіції стати лідером ринку — подайте заявку до Next250!
Подробности
- Подозреваемый был задержан в Испании и 18 марта 2025 года передан украинским правоохранителям в международном пункте пропуска «Краковец – Корчевая».
- Войцеховский находится в СИЗО. Суд назначил меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн.
Контекст
Анатолий Войцеховский – владелец нескольких строительных компаний, известный масштабными незаконными застройками. Он был задержан 15 июля 2016 года за уклонение от уплаты налогов на 12,5 млн грн и создание преступной группы для самовольного захвата земель.
Суд арестовал Войцеховского, установив залог в 14 млн грн. По данным прокуратуры, в 2004–2013 годах он купил доли в 12 компаниях, через которые самовольно занял земельные участки для строительства 40 объектов без разрешительных документов.
Правоохранители расследовали более 100 эпизодов, связанных с его деятельностью. На имущество застройщика стоимостью 200 млн грн наложили арест, а 12 обвинительных актов передали в суд.
Наиболее масштабный проект Войцеховского – ЖК «Мегасити». В 2013 году строительная инспекция аннулировала сертификаты на строительство двух домов, из-за чего их не ввели в эксплуатацию, а жильцы остались без прямых договоров на электроснабжение.
Большинство объектов его компаний до сих пор подключены по временным схемам, что приводит к постоянным перебоям с электричеством и водоснабжением. Люди вынуждены платить за энергию по промышленным тарифам, а в некоторых домах вообще топят дровами.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.