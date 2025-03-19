В Украину экстрадировали застройщика Войцеховского, подозреваемого в масштабных махинациях

Из Испании в Украину экстрадировали находящегося в международном розыске застройщика. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Обстоятельства дела свидетельствуют, что речь идет об Анатолии Войцеховском.

Подробности

Подозреваемый был задержан в Испании и 18 марта 2025 года передан украинским правоохранителям в международном пункте пропуска «Краковец – Корчевая».

Войцеховский находится в СИЗО. Суд назначил меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 20 млн грн.

Контекст

Анатолий Войцеховский – владелец нескольких строительных компаний, известный масштабными незаконными застройками. Он был задержан 15 июля 2016 года за уклонение от уплаты налогов на 12,5 млн грн и создание преступной группы для самовольного захвата земель.

Суд арестовал Войцеховского, установив залог в 14 млн грн. По данным прокуратуры, в 2004–2013 годах он купил доли в 12 компаниях, через которые самовольно занял земельные участки для строительства 40 объектов без разрешительных документов.

Правоохранители расследовали более 100 эпизодов, связанных с его деятельностью. На имущество застройщика стоимостью 200 млн грн наложили арест, а 12 обвинительных актов передали в суд.

Наиболее масштабный проект Войцеховского – ЖК «Мегасити». В 2013 году строительная инспекция аннулировала сертификаты на строительство двух домов, из-за чего их не ввели в эксплуатацию, а жильцы остались без прямых договоров на электроснабжение.

Большинство объектов его компаний до сих пор подключены по временным схемам, что приводит к постоянным перебоям с электричеством и водоснабжением. Люди вынуждены платить за энергию по промышленным тарифам, а в некоторых домах вообще топят дровами.