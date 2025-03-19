«В планах – построить гостиничный холдинг». Николай Кмить – о конфликте вокруг «Моршинской», рисках выхода на рынки ЕС и важнейших качествах в бизнесе. Интервью

Бизнесмен Николай Кмить стал гостем очередного выпуска «Business Breakfast с Владимиром Федориным» от Forbes Ukraine. Что он думает о национализации IDS, какие проекты готовит и какие риски видит в интеграции в европейский рынок?

Уроженец Бучача Николай Кмить, 58, построил один из самых популярных брендов воды «Моршинская» и одну из самых мощных компаний страны – IDS Group. В начале 2010-х ее стоимость превышала $500 млн.

После продажи доли в IDS предприниматель создал бренд сыра «Мукко», в партнерстве с Тарасом Кицмеем (SoftServe) открыл гостинично-оздоровительный комплекс «Святой Шарбель» в Моршине и недавно инвестировал в горнолыжный курорт «Плай» во Львовской области.