В Україну екстрадували забудовника Войцеховського, якого підозрюють у масштабних махінаціях

З Іспанії до України екстрадували забудовника, який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Обставини справи свідчать, що йдеться про Анатолія Войцеховського.

Деталі

Підозрюваного затримали в Іспанії та 18 березня 2025 року передали українським правоохоронцям у міжнародному пункті пропуску «Краківець – Корчова».

Войцеховський перебуває в СІЗО. Суд призначив запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн.

Контекст

Анатолій Войцеховський – власник кількох будівельних компаній, відомий масштабними незаконними забудовами. Його затримали 15 липня 2016 року за ухилення від сплати податків на 12,5 млн грн та створення злочинної групи для самовільного захоплення земель.

Суд заарештував Войцеховського, встановивши заставу в 14 млн грн. За даними прокуратури, у 2004–2013 роках він придбав частки в 12 компаніях, через які самовільно зайняв земельні ділянки для зведення 40 об’єктів без дозвільних документів.

Правоохоронці розслідували понад 100 епізодів, пов’язаних із його діяльністю. На майно забудовника вартістю 200 млн грн наклали арешт, а 12 обвинувальних актів передали до суду.

Найбільший проєкт Войцеховського – ЖК «Мегасіті». У 2013 році будівельна інспекція анулювала сертифікати на зведення двох будинків, через що їх не ввели в експлуатацію, а мешканці залишилися без прямих договорів на електропостачання.

Більшість об’єктів його компаній досі підключені за тимчасовими схемами, що призводить до постійних перебоїв з електрикою та водопостачанням. Люди змушені сплачувати за енергію за промисловими тарифами, а в деяких будинках узагалі обігрівають оселі дровами.