В результате массированной комбинированной атаки врага на Киев и Киевскую область в ночь на 4 июля повреждено несколько отделений и сортировочное депо «Новой почты». Об этом говорится в сообщении компании.
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Подробности
- Отделение №114 было повреждено, но продолжает работать.
- Отделение №226 повреждено, работает в ограниченном режиме (только выдача), заезд автомобилей на территорию невозможен. Все посылки в пути перенаправят в отделение №359.
- Сортировочное депо подверглось попаданию по прилегающей территории, сгорели два автомобиля, но работники и груз не пострадали, работа депо возобновлена.
- Наибольшие повреждения получило отделение №223. На момент удара оно было закрыто, поэтому ни работники, ни клиенты не пострадали. На месте происшествия работают полиция и ГСЧС.
- Все посылки остались неповрежденными. В ближайшее время отправки, адресованные в отделение №223, перенаправят в отделение №122.
Контекст
Вечером 3 июля и ночью 4 июля российские войска совершили массированную атаку на Киев, используя ударные дроны и баллистические ракеты. В шести районах столицы произошли пожары и разрушения жилых домов, предварительно пострадали 19 человек.
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