Лидер украинского рынка посылок «Новая почта» меняется. С февраля в группе стартовала реформа эффективности, вдохновленная программой DOGE Илона Маска. В результате половина из 7000 офисных работников группы могут потерять работу или перейти ближе к посылкам. Почему НП, выручка которой за войну выросла вдвое – до 54,25 млрд грн в 2024-м, потребовалась оптимизация штата? Объясняет совладелец компании Владимир Поперешнюк