Лидер украинского рынка посылок «Новая почта» меняется. С февраля в группе стартовала реформа эффективности, вдохновленная программой DOGE Илона Маска. В результате половина из 7000 офисных работников группы могут потерять работу или перейти ближе к посылкам. Почему НП, выручка которой за войну выросла вдвое – до 54,25 млрд грн в 2024-м, потребовалась оптимизация штата? Объясняет совладелец компании Владимир Поперешнюк
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Интервью совладельца Nova Владимира Поперешнюка записано в кулуарах на «Форуме предпринимателей» Forbes Ukraine 26 июня.
Разговор отредактирован и сокращен для ясности.
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