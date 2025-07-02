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«Хочу провести революцию» Соучредитель «Новой почты» Поперешнюк – о причинах оптимизации штата, департаменте эффективности и 50% дохода из-за границы.

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

6 хв читання

«Нова пошта», Поперешнюк /пресс-служба Новой Почты

Почему «Новая почта» оптимизирует работников. Интервью с соучредителем Владимиром Поперешнюком Фото пресс-служба Новой Почты

Лидер украинского рынка посылок «Новая почта» меняется. С февраля в группе стартовала реформа эффективности, вдохновленная программой DOGE Илона Маска. В результате половина из 7000 офисных работников группы могут потерять работу или перейти ближе к посылкам. Почему НП, выручка которой за войну выросла вдвое – до 54,25 млрд грн в 2024-м, потребовалась оптимизация штата? Объясняет совладелец компании Владимир Поперешнюк

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Интервью совладельца Nova Владимира Поперешнюка записано в кулуарах на «Форуме предпринимателей» Forbes Ukraine 26 июня.

Разговор отредактирован и сокращен для ясности.

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