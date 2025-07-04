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Внаслідок російської атаки на Київ постраждали відділення та сортувальне депо «Нової пошти»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Унаслідок масованої комбінованої атаки ворога на Київ та Київську область у ніч на 4 липня пошкоджено кілька відділень і сортувальне депо «Нової пошти». Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Деталі 

  • Відділення №114 зазнало пошкоджень, але продовжує працювати.  
  • Відділення №226 пошкоджено, працює в обмеженому режимі (лише видача), заїзд автомобілів на територію неможливий. Усі посилки, що в дорозі, перенаправлять до відділення №359.  
  • Сортувальне депо зазнало влучання по прилеглій території, згоріли два автомобілі, але працівники та вантаж не постраждали, роботу депо відновлено.  
  • Найбільших пошкоджень зазнало відділення №223. На момент удару воно було зачинене, тому ні працівники, ні клієнти не постраждали. На місці події працюють поліція та ДСНС.  
  • Усі посилки залишилися неушкодженими. Найближчим часом відправлення, адресовані до відділення №223, перенаправлять до відділення №122.

Контекст 

Увечері 3 липня та вночі 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети. У шести районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків, попередньо постраждали 19 осіб.

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