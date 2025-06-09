Warner Bros. Discovery разделится на две компании: одна сосредоточится на стриминге и киностудиях, другая на телеканалах, таких как CNN и Discovery. Об этом говорится в сообщении компании от 9 июня.

Подробности

Новые компании временно называются Streaming & Studios (стриминг и студии) и Global Networks (глобальные сети). Первая будет включать в себя Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max и библиотеки контента. Ее возглавит Дэвид Заслав, нынешний гендиректор Warner Bros. Discovery.

Вторая компания будет управлять CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ и Bleacher Report под руководством Гуннара Виденфельса, финансового директора.

Разделение завершится к середине 2026 года. Цель – повысить автономию бизнес-направлений, чтобы усилить конкурентоспособность и максимизировать прибыль для акционеров.

Контекст

Warner Bros. Discovery – крупный американский медиаконгломерат, образованный в апреле 2022 года после слияния WarnerMedia и Discovery Inc. Eurosport, Food Network и др.), новости, игры и международные сети.

За 2024 год WBD получила выручку $39,3 млрд. В четвертом квартале выручка составила около $10 млрд, чистый убыток – $0,5 млрд, а финансовый результат четвертого квартала по скорректированной EBITDA – $2,7 млрд. Операционный наличный поток достиг $5,4 млрд, free cash flow – $4,4 млрд, чистый долг – $34,6 млрд.

Из-за спада доходов от кабельного телевидения, падения рекламных поступлений и отказа от традиционных подписок в декабре 2024 года совет компании принял решение об обновлении корпоративной структуры: создания двух независимых бизнес-единиц – Global Linear Networks (кабель, спорт, новости) и Streaming & Studios (кинопроизводство), HBO,