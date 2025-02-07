Spotify подписал новое соглашение с Warner Music. Чего ждать подписчикам

Spotify и Warner Music Group подписали новое многолетнее соглашение, охватывающее музыкальное издательство и записанную музыку. Соглашение предусматривает расширение каталога контента и введение новых платных подписок. Об этом пишет The Verge .

Подробности

Хотя финансовые детали сделки не раскрываются, аналитики предполагают, что среди новых тарифов может появиться подписка Deluxe с HiFi-аудио без потерь. Аналогичную модель Spotify недавно обсуждал с Universal Music Group в рамках концепции Streaming 2.0.

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк отметил, что компания планирует активно внедрять новые музыкальные форматы для расширения пользовательского опыта. Он подчеркнул, что 2025 год станет периодом ускоренной реализации этих планов.

Соглашение предусматривает прямую модель лицензирования с Warner Chappell Music для усовершенствования системы выплат роялти артистам. Компания продолжает подвергаться критике из-за низких выплат по сравнению с Apple Music и Amazon Music, но Spotify утверждает, что фокусируется на увеличении общего дохода для артистов.

Контекст

Spotify, основанная в 2008 году, является одной из самых больших платформ для потокового воспроизведения музыки и подкастов. В 2023-м компания сосредоточилась на расширении контента, добавив на платформу аудиокниги, подкасты и видео. Spotify анонсировал запуск новой платформы для видеокреаторов, которая станет конкурентом YouTube, а также расширил сотрудничество с Universal Music Group по новой модели монетизации контента.

Стриминговый сервис завершил 2024-й с первой в своей истории годовой прибылью в €1,14 млрд ($1,2 млрд), что стало возможным благодаря значительному росту числа подписчиков и оптимизации расходов.