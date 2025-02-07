Spotify подписал новое соглашение с Warner Music. Чего ждать подписчикам

Spotify и Warner Music Group подписали новое многолетнее соглашение, охватывающее музыкальное издательство и записанную музыку. Соглашение предусматривает расширение каталога контента и введение новых платных подписок. Об этом пишет The Verge.
Подробности
- Хотя финансовые детали сделки не раскрываются, аналитики предполагают, что среди новых тарифов может появиться подписка Deluxe с HiFi-аудио без потерь. Аналогичную модель Spotify недавно обсуждал с Universal Music Group в рамках концепции Streaming 2.0.
- Генеральный директор Spotify Даниэль Эк отметил, что компания планирует активно внедрять новые музыкальные форматы для расширения пользовательского опыта. Он подчеркнул, что 2025 год станет периодом ускоренной реализации этих планов.
- Соглашение предусматривает прямую модель лицензирования с Warner Chappell Music для усовершенствования системы выплат роялти артистам. Компания продолжает подвергаться критике из-за низких выплат по сравнению с Apple Music и Amazon Music, но Spotify утверждает, что фокусируется на увеличении общего дохода для артистов.
Контекст
Spotify, основанная в 2008 году, является одной из самых больших платформ для потокового воспроизведения музыки и подкастов. В 2023-м компания сосредоточилась на расширении контента, добавив на платформу аудиокниги, подкасты и видео. Spotify анонсировал запуск новой платформы для видеокреаторов, которая станет конкурентом YouTube, а также расширил сотрудничество с Universal Music Group по новой модели монетизации контента.
Стриминговый сервис завершил 2024-й с первой в своей истории годовой прибылью в €1,14 млрд ($1,2 млрд), что стало возможным благодаря значительному росту числа подписчиков и оптимизации расходов.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.