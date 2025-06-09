Warner Bros. Discovery розділиться на дві компанії: одна зосередиться на стримінгу та кіностудіях, інша – на телеканалах, таких як CNN і Discovery. Про це йдеться в повідомленні компанії від 9 червня.

Деталі

Нові компанії тимчасово називаються Streaming & Studios (стримінг і студії) та Global Networks (глобальні мережі). Перша включатиме Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max та їхні бібліотеки контенту. Її очолить Девід Заслав, нинішній гендиректор Warner Bros. Discovery.

Друга компанія керуватиме CNN, TNT Sports, Discovery, Discovery+ і Bleacher Report під керівництвом Гуннара Віденфельса, фінансового директора.

Поділ завершиться до середини 2026 року. Мета – підвищити автономію бізнес-напрямів, щоб посилити конкурентоспроможність і максимізувати прибутки для акціонерів.

Контекст

Warner Bros. Discovery – великий американський медіаконгломерат, утворений у квітні 2022 року після злиття WarnerMedia та Discovery Inc. Компанія працює в кількох напрямах: кіно- та телестудії (Warner Bros., DC Studios), стримінги (HBO Max/Max, Discovery+), кабельні й спортивні канали (CNN, TNT, TBS, Eurosport, Food Network та ін.), новини, ігри та міжнародні мережі.

За 2024 рік WBD отримала виторг $39,3 млрд. У четвертому кварталі виторг склав близько $10 млрд, чистий збиток – $0,5 млрд, а фінансовий результат четвертого кварталу за скоригованою EBITDA – $2,7 млрд. Операційний готівковий потік досяг $5,4 млрд, free cash flow – $4,4 млрд, чистий борг – $34,6 млрд.

Через спад доходів від кабельного телебачення, падіння рекламних надходжень і відмову від традиційних підписок у грудні 2024 року рада компанії ухвалила рішення про оновлення корпоративної структури: створення двох незалежних бізнес-одиниць – Global Linear Networks (кабель, спорт, новини) і Streaming & Studios (кіновиробництво, HBO, стримінг).