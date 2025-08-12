Підписка від 49 грн
Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Українські франшизи з’являються у все більшій кількості міст і країн. За кожним новим відкриттям стоять місяці підготовки і тестувань, проте головне – пошук надійного франчайзі. З якими викликами у роботі з партнерами стикалися власники та які рішення допомогли розвинути франшизні мережі?

Алла Теліга, співзасновниця мережі «Галя Балувана»

франшиза галя балувана, алла теліга /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Алла Теліга Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

