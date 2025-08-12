Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Свой бизнес
Дата

Forbes Digital

«Стройте не просто сеть, а сообщество». Эти пять предпринимателей построили бизнес, продавая франшизу. Вызов – работа с партнерами. Какие решения им помогли?

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

4 хв читання

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:39 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:39

Украинские франшизы появляются во все большем количестве городов и стран. За каждым новым открытием стоят месяцы подготовки и тестирований, однако главное – поиск надежного франчайзи. С какими вызовами в работе с партнерами сталкивались владельцы и какие решения помогли развить франшизные сети?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Алла Телига, соучредитель сети «Галя Балувана»

франшиза галя балувана, алла телига /Артем Галкин для Forbes Ukraine

Алла Телига Фото Артем Галкин для Forbes Ukraine

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні