Forbes Digital

До $12 000 на футболках з секонд-хенду. Як українські підприємці заробляють на нішевому маркетплейсі Grailed. Дві історії

Ірина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

Продажі на Grailed /Ілюстрація Shutterstock

Популярний товар на Grailed – вінтажні футболки. Фото: Warrasade EGIE-MU / Shutterstock.com Фото Ілюстрація Shutterstock

Grailed – нішевий маркетплейс дизайнерського та вінтажного одягу, аксесуарів і взуття. Як українці заробляють на ньому тисячі доларів, перепродаючи секонд-хенд?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

«Працював офіціантом, носив каву й борщ, зараз – футболки і куртки. Стало легше», – говорить Олександр Самілів. З 2022 року він продає вінтажні рок-футболки 1990-х років і одяг від преміум-брендів на маркетплейсі Grailed. Щомісяця відправляє 250–300 товарів, які генерують його бізнесу від $8000 до $12 000 виторгу. 

Заробляю на Grailed до $1300 на місяць і сприймаю продажі як додатковий підробіток, говорить інший продавець Олександр Маракуєв. Його основна робота – стиліст-консультант в українському бренді прикрас Tsvite Teren.

