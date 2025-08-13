Grailed – нішевий маркетплейс дизайнерського та вінтажного одягу, аксесуарів і взуття. Як українці заробляють на ньому тисячі доларів, перепродаючи секонд-хенд?

«Працював офіціантом, носив каву й борщ, зараз – футболки і куртки. Стало легше», – говорить Олександр Самілів. З 2022 року він продає вінтажні рок-футболки 1990-х років і одяг від преміум-брендів на маркетплейсі Grailed. Щомісяця відправляє 250–300 товарів, які генерують його бізнесу від $8000 до $12 000 виторгу.

Заробляю на Grailed до $1300 на місяць і сприймаю продажі як додатковий підробіток, говорить інший продавець Олександр Маракуєв. Його основна робота – стиліст-консультант в українському бренді прикрас Tsvite Teren.