Grailed – нишевый маркетплейс дизайнерской и винтажной одежды, аксессуаров и обуви. Как украинцы зарабатывают на нем тысячи долларов, перепродав секонд-хенд?
«Работал официантом, носил кофе и борщ, сейчас – футболки и куртки. Стало легче», – говорит Александр Самилив. С 2022 года он продает винтажные рок-футболки 1990-х годов и одежду от премиум-брендов на маркетплейсе Grailed. Ежемесячно отправляет 250–300 товаров, генерирующих его бизнесу от $8000 до $12 000 выручки.
Зарабатываю на Grailed до $1300 в месяц и воспринимаю продажи как дополнительную подработку, говорит другой продавец Александр Маракуев. Его основная работа – стилист-консультант в украинском бренде украшений Tsvite Teren.
