До $12 000 на футболках из секонд-хенда. Как украинские предприниматели зарабатывают на нишевом маркетплейсе Grailed. Две истории

Ирина Безкоровайна
Ирина Безкоровайна
Forbes

6 хв читання

Продажі на Grailed /Иллюстрация Shutterstock

Популярный товар на Grailed – винтажные футболки. Фото: Warrasade EGIE-MU/Shutterstock.com Фото Иллюстрация Shutterstock

Grailed – нишевый маркетплейс дизайнерской и винтажной одежды, аксессуаров и обуви. Как украинцы зарабатывают на нем тысячи долларов, перепродав секонд-хенд?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

«Работал официантом, носил кофе и борщ, сейчас – футболки и куртки. Стало легче», – говорит Александр Самилив. С 2022 года он продает винтажные рок-футболки 1990-х годов и одежду от премиум-брендов на маркетплейсе Grailed. Ежемесячно отправляет 250–300 товаров, генерирующих его бизнесу от $8000 до $12 000 выручки.

Зарабатываю на Grailed до $1300 в месяц и воспринимаю продажи как дополнительную подработку, говорит другой продавец Александр Маракуев. Его основная работа – стилист-консультант в украинском бренде украшений Tsvite Teren.

