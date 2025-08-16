Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:14 хвилин
Херсонська броварня «Дрофа» пережила окупацію, руйнування і щодня працює під обстрілами. При цьому бізнес залишається успішним. Як їй це вдається?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У вересні 2022 року до херсонської броварні «Дрофа» прийшли колаборанти разом із російськими військовими, щоб «націоналізувати» підприємство. Власників не було у місті, а броварня не працювала через обстріли. Окупанти не встигли відновити виробництво.
Повернувшись до звільненого Херсону в листопаді 2022 року, засновники «Дрофи» Олег Коноваленко, 52, та Юрій Зелінський, 52, знайшли розграбований склад. Збитки оцінили в 1,7 млн грн. «Це дрібниця порівняно з тим, що ми очікували: думали, що вони поріжуть та вивезуть увесь завод», — каже Зелінський.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.