Херсонська броварня «Дрофа» пережила окупацію, руйнування і щодня працює під обстрілами. При цьому бізнес залишається успішним. Як їй це вдається?

У вересні 2022 року до херсонської броварні «Дрофа» прийшли колаборанти разом із російськими військовими, щоб «націоналізувати» підприємство. Власників не було у місті, а броварня не працювала через обстріли. Окупанти не встигли відновити виробництво.

Повернувшись до звільненого Херсону в листопаді 2022 року, засновники «Дрофи» Олег Коноваленко, 52, та Юрій Зелінський, 52, знайшли розграбований склад. Збитки оцінили в 1,7 млн грн. «Це дрібниця порівняно з тим, що ми очікували: думали, що вони поріжуть та вивезуть увесь завод», — каже Зелінський.