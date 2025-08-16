Підписка від 49 грн
Перша пивоварня Херсону. Броварня «Дрофа» пережила окупацію, а зараз продовжує роботу під російськими обстрілами. Який рецепт стійкості

Юлія Бєлінська /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юлія Бєлінська
Forbes

4 хв читання

Олег Коноваленко (ліворуч) та Юрій Зелінський розвивають бізнес разом понад 30 років /Стефанія Амамджян для Forbes Ukraine

Олег Коноваленко (ліворуч) та Юрій Зелінський розвивають бізнес разом понад 30 років Фото Стефанія Амамджян для Forbes Ukraine

Херсонська броварня «Дрофа» пережила окупацію, руйнування і щодня працює під обстрілами. При цьому бізнес залишається успішним. Як їй це вдається?

У вересні 2022 року до херсонської броварні «Дрофа» прийшли колаборанти разом із російськими військовими, щоб «націоналізувати» підприємство. Власників не було у місті, а броварня не працювала через обстріли. Окупанти не встигли відновити виробництво.

Повернувшись до звільненого Херсону в листопаді 2022 року, засновники «Дрофи» Олег Коноваленко, 52, та Юрій Зелінський, 52, знайшли розграбований склад. Збитки оцінили в 1,7 млн грн. «Це дрібниця порівняно з тим, що ми очікували: думали, що вони поріжуть та вивезуть увесь завод», — каже Зелінський.

