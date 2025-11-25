Українські бізнеси відмовляються від колаборацій і знімають з продажу цілі колекції під впливом соцмереж. Вони зазнають при цьому не лише репутаційних, а і фінансових збитків. Як уникнути ризиків у майбутньому?

Український бренд одягу Bevza напередодні 22 листопада – Дня памʼяті жертв Голодомору – презентував ялинкові прикраси у вигляді колосків пшениці. Набір обурив багатьох користувачів соцмереж, і 24 листопада бренд зняв його з продажу.

«Закон про 5 колосків» – неофіційна назва радянської постанови від 7 серпня 1932 року «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності». Вона передбачала розстріл та конфіскацію за розкрадання колгоспного й кооперативного майна. Ним вважалися навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, йдеться на сайті Українського інституту національної памʼяті (УІНП).