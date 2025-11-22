Прослухати матеріал
Альтернативний класичним солодощам ринок корисних батончиків стрімко зростає. Як бренд Fizi потрапив у 3000 торгових точок в Україні, в 1000 іноземних та планує зрости ще у півтора раза цього року?
Функціональні батончики Fizi з’явилися у 2022 році. Можна сказати, що завдяки одному з найгучніших репутаційних скандалів в українському бізнесі. Засновник Fizi Олександр Паньковецький – колишній операційний директор компанії Yaro. Цей бренд втратив значну частку ринку, після скандалу у 2021 році, коли співвласниця Юлія Привалова опублікувала фото на червоній площі в Москві з «анекдотом про бандерівців».
Після старту у 2022-му, компанія стрімко зросла. Її виторг у 2024-му – 83,3 млн грн проти 38 млн роком раніше, за даними Опендатабот. Цьогоріч очікує збільшення ще у півтора раза, за словами Паньковецького. Конкуренти відстають. Компанія Space food, яка виробляє натуральні протеїнові батончики Space Bite, має виторг 36,9 млн грн за 2024 рік, згідно з Youcontrol. Бренд Sunfill у тому ж році заробив 26,2 млн грн, корисні смаколики від Green Chef – 13,9 млн грн. Крім батончиків, ці бренди мають в асортименті й інші позиції.
