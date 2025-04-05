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«Закрив бізнес в який вклав $500 000». Ці шість підприємців зазнали великих факапів у бізнесі. Які уроки вони винесли? 

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

7 хв читання

євген таллер, лідія сметана, ігор фінашкін, one by one /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Які уроки винесли підприємці зі своїх найбільших провалів? Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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«Єдиний спосіб вижити в бізнесі – навчитися терпіти біль», – пише інвестор та підприємець Бен Горовіц у книзі «Безжальна правда про нещадний бізнес». Forbes Ukraine спитав Світлану Павелецьку з «Книголав», Євгена Таллера з WhyNot? Enot, Лідію Сметану з One By One, Ігоря Фінашкіна I‘M IDEA та Анну Кравченко з ELAN і ANTA GROUP про факапи в підприємництві, і висновки з них. Вийшов набір досить типових помилок, уникнувши яких ви зможете зберегти десятки тисяч доларів

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