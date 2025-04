«Закрив бізнес в який вклав $500 000». Ці шість підприємців зазнали великих факапів у бізнесі. Які уроки вони винесли? 

«Єдиний спосіб вижити в бізнесі – навчитися терпіти біль», – пише інвестор та підприємець Бен Горовіц у книзі «Безжальна правда про нещадний бізнес». Forbes Ukraine спитав Світлану Павелецьку з «Книголав», Євгена Таллера з WhyNot? Enot, Лідію Сметану з One By One, Ігоря Фінашкіна I‘M IDEA та Анну Кравченко з ELAN і ANTA GROUP про факапи в підприємництві, і висновки з них. Вийшов набір досить типових помилок, уникнувши яких ви зможете зберегти десятки тисяч доларів