Українська транскордонна онлайн-торгівля продовжує набирати обертів: за дев’ять місяців 2025-го українці витратили в іноземних інтернет-магазинах на $1 млрд більше, ніж за весь 2024 рік. При цьому лише 0,7% покупок перетнули неоподаткований поріг. Із таким дисбалансом стикається український ритейл, який програє в ціні й регуляторних умовах. Чи зможе парламент змінити правила гри?