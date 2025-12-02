Підписка від 49 грн
«Бути українським бізнесом зараз невигідно». МВФ вимагає ввести оподаткування посилок із закордонних інтернет-магазинів. Які за та проти?

Юлія Бєлінська /Forbes Україна
Юлія Бєлінська
Forbes

3 хв читання

Temu, Aliexpress, Sinsay та інші продали в Україну товарів на $4,5 млрд за дев'ять місяців 2025-го

Українці закупилися в закордонних інтернет-магазинах на $4,5 млрд за дев’ять місяців 2025-го Фото Shutterstock

Українська транскордонна онлайн-торгівля продовжує набирати обертів: за дев’ять місяців 2025-го українці витратили в іноземних інтернет-магазинах на $1 млрд більше, ніж за весь 2024 рік. При цьому лише 0,7% покупок перетнули неоподаткований поріг. Із таким дисбалансом стикається український ритейл, який програє в ціні й регуляторних умовах. Чи зможе парламент змінити правила гри?

Стрімке зростання покупок на Temu, AliExpress, Answear і Sinsay зробило з побутової звички українців велику макроекономічну проблему ціною у мільярди доларів. 

На відміну від української, транскордонна онлайн-торгівля процвітає. 

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні