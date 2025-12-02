Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:50 хвилин
Українська транскордонна онлайн-торгівля продовжує набирати обертів: за дев’ять місяців 2025-го українці витратили в іноземних інтернет-магазинах на $1 млрд більше, ніж за весь 2024 рік. При цьому лише 0,7% покупок перетнули неоподаткований поріг. Із таким дисбалансом стикається український ритейл, який програє в ціні й регуляторних умовах. Чи зможе парламент змінити правила гри?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Стрімке зростання покупок на Temu, AliExpress, Answear і Sinsay зробило з побутової звички українців велику макроекономічну проблему ціною у мільярди доларів.
На відміну від української, транскордонна онлайн-торгівля процвітає.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.