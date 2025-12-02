Украинская трансграничная онлайн-торговля продолжает набирать обороты: за девять месяцев 2025-го украинцы потратили в иностранных интернет-магазинах на $1 млрд больше, чем за весь 2024 год. При этом лишь 0,7% покупок пересекли необлагаемый налогом порог. С таким дисбалансом сталкивается украинский ритейл, который проигрывает в цене и регуляторных условиях. Сможет ли парламент изменить правила игры?