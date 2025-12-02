Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Быть украинским бизнесом сейчас невыгодно». МВФ требует ввести налогообложение посылок из зарубежных интернет-магазинов. Какие за и против?

Юлия Белинская /Forbes Украина
Юлия Белинская
Forbes

3 хв читання

Temu, Aliexpress, Sinsay та інші продали в Україну товарів на $4,5 млрд за дев’ять місяців 2025-го /Shutterstock

Украинцы закупились в зарубежных интернет-магазинах на $4,5 млрд за девять месяцев 2025-го Фото Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:50 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:50

Украинская трансграничная онлайн-торговля продолжает набирать обороты: за девять месяцев 2025-го украинцы потратили в иностранных интернет-магазинах на $1 млрд больше, чем за весь 2024 год. При этом лишь 0,7% покупок пересекли необлагаемый налогом порог. С таким дисбалансом сталкивается украинский ритейл, который проигрывает в цене и регуляторных условиях. Сможет ли парламент изменить правила игры?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Стремительный рост покупок на Temu, AliExpress, Answear и Sinsay сделало из бытовой привычки украинцев большую макроэкономическую проблему ценой в миллиарды долларов.

В отличие от украинской, трансграничная онлайн-торговля процветает.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні