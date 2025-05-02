25 квітня Forbes Ukraine провів третій щорічний форум «НадЛюди» – подію для діалогу про найцінніший ресурс країни під час війни: людей. Форум був присвячений тому, як зберегти, розвивати та надихати команди, адже саме людський капітал є ключем до стійкого зростання бізнесу навіть у часи турбулентності. Учасники обговорили підходи до лідерства, культуру турботи та нові виклики HR-стратегій.

На події ми поспілкувалися з Анною Заріповою, старшою менеджеркою з персоналу, бізнес-партнеркою ПзІІ «Імперіал Тобако Юкрейн», про те, як підтримувати команди в нинішніх умовах, яку HR-стратегію обрати та які підходи до роботи з людьми справді працюють сьогодні.

Ключові вектори підтримки команди

Повномасштабна війна мобілізувала нашу команду. Кожен проявив лідерство й узяв на себе більше відповідальності, передусім керівники. За три роки ми неодноразово ухвалювали складні рішення, діяли швидко, гнучко та виважено. Так, фабрика відновила виробництво вже за 42 дні після вторгнення, а торговий дім ретельно проаналізував ризики повернення команд у регіони.

Наша компанія як частина міжнародної Imperial Brands втілює всі зміни, які впроваджує глобальна компанія. Попри відтік талантів із країни, мобілізацію й інші виклики війни, фундамент, закладений до 2022 року, дозволяє нам утримувати команду. У 2022–2024 роках плинність персоналу залишалася низькою, 4–5%, а середній стаж роботи у нас становить 11 років. Це свідчить про ефективну корпоративну культуру, турботу та мотиваційні підходи, що сформували стабільну та досвідчену команду.

Команда компанії на День вишиванки

Головні вектори нашої HR-стратегії, які дають змогу змінюватися, трансформуючись відповідно до глобального фокусу:

Визнання та винагорода. Щороку ми переглядаємо оклади працівників; винагороджуємо їх квартальними та річними бонусами за досягнення індивідуальних і корпоративних цілей; гарантуємо медичне страхування і страхування життя та матеріальну допомогу на витрати, пов’язані з війною.

Щороку ми переглядаємо оклади працівників; винагороджуємо їх квартальними та річними бонусами за досягнення індивідуальних і корпоративних цілей; гарантуємо медичне страхування і страхування життя та матеріальну допомогу на витрати, пов’язані з війною. Здоров’я та безпека. Компанія інвестувала 50 млн грн в укриття на фабриці й у центральному офісі в Києві. Через Ukraine Hardship Fund ми виплатили $158 000 допомоги 54 співробітникам і родинам загиблих колег. Крім того, за три роки інвестували понад 1,5 млн грн у тренінги з безпеки.

Компанія інвестувала 50 млн грн в укриття на фабриці й у центральному офісі в Києві. Через Ukraine Hardship Fund ми виплатили $158 000 допомоги 54 співробітникам і родинам загиблих колег. Крім того, за три роки інвестували понад 1,5 млн грн у тренінги з безпеки. Розвиток. Наші команди мають безлімітний доступ до онлайн-порталу iLearn із відеотренінгами та книгами від світових бізнес-провайдерів, а працівники виробництва – до навчання в межах платформи Academy Ocean.

Наші команди мають безлімітний доступ до онлайн-порталу iLearn із відеотренінгами та книгами від світових бізнес-провайдерів, а працівники виробництва – до навчання в межах платформи Academy Ocean. Підтримка мобілізованих і ветеранів. Майже 10% співробітників проходять службу в Силах оборони України, це 51 людина (ще чотирьох демобілізовано). Кожному з них ми платимо зарплату та річні бонуси, виділяємо бюджет для закупівлі військового спорядження та страхуємо від військових ризиків. Волонтерська спільнота компанії з 2022 року зібрала понад 7 млн грн для потреб військових. На жаль, троє наших колег-героїв загинули, і ми підтримали їхні сім’ї, виплативши їм по $10 000 з Ukraine Hardship Fund.

Щоб краще розуміти потреби співробітників, ми регулярно проводимо чекіни між керівниками та членами команд – відкриті розмови, що дають змогу швидко реагувати, підтримувати й усувати сумніви. Щорічне опитування Employee Experience Survey дає глибший зворотний зв’язок, який ми враховуємо під час формування планів дій на рівні команд торгового дому і фабрики.

Дмитро Андрєєв представник торговельний, служить у ЗСУ Компанія зберегла робочі місця співробітників, які вступили до лав ЗСУ, і продовжує виплачувати зарплату та бонуси. З першого дня служби підтримка компанії дуже відчутна, і я знаю, що якщо звернуся за допомогою щодо придбання важливих речей, одягу, ліків, мені надішлють усе це максимально швидко. Нещодавно в зоні бойових дій ми з побратимами виходили з позицій пішки, і всю техніку, що мали, залишили там. Я звернувся до колег за допомогою в придбанні старлінку, генератора та опалювача. Вони одразу відкрили збір у групі для співробітників і закрили його менше, ніж за добу. Я дуже вдячний компанії за підтримку і точно знаю, що після війни в мене буде моє місце роботи, де мене чекають. Читати більше Згорнути

Сергій Пономаренко налагоджувальник технічного устаткування, служить у ЗСУ Компанія не залишила співробітників наодинці з викликами, які принесла війна. Кожному мобілізованому виплачують одноразову фінансову підтримку – 30 000 грн, що дозволяє придбати необхідні для служби речі. Також команда долучається до зборів на потреби підрозділів, де служать колеги. Ми на фронті отримуємо посилки з усім необхідним – від побутових речей до спеціального спорядження. Команда фабрики також координує допомогу від волонтерів: один із підрозділів отримав вантажне авто. Така увага й турбота з боку керівництва та колег – справжній прояв людяності і корпоративної відповідальності. Читати більше Згорнути

Попри власну визначену стратегію, ми адаптуємося до нових викликів ринку праці. У фокусі наступних 3–5 років – розвиток інклюзивності та повернення талантів до України. Кількість людей з інвалідністю зростатиме, і роботодавці мають уже зараз створювати інклюзивну інфраструктуру й адаптувати робочі місця. Для повернення ветеранів – важливо готувати команди, навчати менеджерів працювати з демобілізованими. Вже понад рік ми реалізуємо кампанію «Ми разом» – про підтримку ветеранів і тих, хто втратив близьких. Це довгостроковий процес. Щодо повернення українців з-за кордону – це спільне завдання бізнесу й держави. Наш вклад – створювати робочі місця, підтримувати розвиток, підвищувати ефективність та будувати інклюзивну корпоративну культуру.

Кирило Гончаренко менеджер міжнародних проєктів, 14 років у компанії Я працював у різних департаментах компанії над логістикою, закупівлями, прогнозуванням попиту і вивченням тенденцій ринку, очолював департамент операцій збуту. Нині я – менеджер категорії продуктів нового покоління у країнах Центральної та Східної Європи, і ця посада точно відповідає моїм амбіціям міжнародного розвитку та співпраці з колегами з різних країн. У компанії кожен має персональний план розвитку, що містить кар’єрні цілі та кроки для їх досягнення. Це навчальні програми, обмін знаннями з досвідченими колегами, програма менторства. Компанія завжди сприяє розвитку співробітників та досягненню їхніх кар’єрних амбіцій, і це дуже цінно. Читати більше Згорнути

Наталія Антоненко старша менеджерка з маркетингу та активації брендів, 20 років у компанії Я починала як промоутер, згодом стала торговим представником, а далі почала працювати в команді маркетингу. Розвиваючись, я просувалася до більш складних і відповідальних ролей, і ось останні чотири роки відповідаю за активацію торгових марок в Україні, Молдові, Азербайджані, Вірменії і Грузії. За час роботи в компанії я здобула великий професійний досвід, зокрема, завдяки сприянню роботодавця. Компанія багато вкладає в працівників, і якщо ти хочеш рости, то матимеш всі можливості. Читати більше Згорнути