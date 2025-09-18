HR Camp 2025 від robota.ua: тренди та інновації на ринку праці України в умовах воєнного часу

5 вересня в Emily Resort у Винниках відбулася одна з найважливіших подій українського HR-ринку – HR Camp 2025. Понад 700 HR-спеціалістів, рекрутерів, бізнес-лідерів і підприємців із 15 міст зібралися, щоб обговорити майбутнє ринку праці, обмінятися досвідом та окреслити спільні дії в умовах війни. Розповідаємо деталі.

Цьогорічна конференція відчувалася особливою вже з перших хвилин, кажуть організатори. Атмосфера поєднала енергію професійного форуму й теплоту великої спільноти, яка зібралася не лише заради нових інсайтів, а й щоб підтримати одне одного і спільно шукати рішення.

Говорили про виклики воєнного часу, ділилися практиками відновлення бізнесу, шукали нові формати взаємодії між компаніями та людьми. Для багатьох учасників це була нагода оновити експертизу, відчути підтримку колег, що проходять подібні випробування, обмінятися ідеями та знайти партнерів для спільних ініціатив, здатних впливати на майбутнє ринку праці й економіки країни.

Цифрові інновації та соціальна місія

У своєму виступі Валерій Решетняк, CEO robota.ua, не лише підбив підсумки ювілейного року – 25-річчя компанії, а й окреслив бачення подальшого розвитку сервісу та всієї галузі.

Валерій зосередився на кількох стратегічних напрямах, які формують майбутнє платформи й ринку.

Рекордні показники. У базі robota.ua вже понад 6 млн резюме, за даними компанії, а липень став рекордним за два роки місяцем за кількістю відгуків – понад 1 млн.

У базі robota.ua вже понад 6 млн резюме, за даними компанії, а липень став рекордним за два роки місяцем за кількістю відгуків – понад 1 млн. Маркетингові інвестиції. Компанія вперше вийшла на телебачення з інтеграціями у популярні шоу «Поле» та «МастерШеф», посилила диджитал- та радіокампанії, що допомагає залучати нових пошукачів і роботодавців.

Безпека даних. Упроваджено верифікацію роботодавців через КЕП, а алгоритми на основі штучного інтелекту відсіюють шахрайські вакансії. Кандидати отримали розширений контроль над конфіденційністю своїх даних.

AI-рішення. Серед новинок – автоматичне створення описів вакансій, генерація питань для співбесід та система match-making – алгоритм зіставлення, який підбирає найбільш релевантних кандидатів.

Нові продукти. Запущено функціонал «зацікавлених кандидатів» та пакет «Експерт» для пошуку спеціалістів на складні позиції.

Після огляду професійних досягнень Решетняк акцентував на соціальній місії компанії. За його словами, HR Camp – це не лише простір обміну досвідом, а й платформа відповідальності та взаємної підтримки. Цьогоріч під час події вдалося зібрати понад 1,3 млн грн для фонду «Повернись живим». Кошти спрямують на закупівлю техніки для військових підрозділів.

«Кемп – це місце діалогу, відкритості та натхнення, але водночас і нагадування, що бізнес не може стояти осторонь війни», – наголосив Валерій Решетник, додаючи, що спільні дії бізнесу та громадянського суспільства стають реальним внеском у перемогу України.

Війна як фактор трансформації ринку праці

Під час дискусій учасники не раз наголошували: війна докорінно змінила роботу кожної компанії – від невеликих стартапів до масштабних корпорацій. Мобілізація, релокація команд, хвилі міграції та нові гібридні формати змусили бізнеси переосмислити підхід до управління й переглянути кадрові стратегії.

HR-лідери зауважували, що тепер на перший план виходять гнучкість, турбота про команди й культура взаємної підтримки. Без цих складників утримати ключових спеціалістів у часи постійної невизначеності майже неможливо.

Панельна дискусія «Робота, люди, сенси. Метатренди майбутнього»

Завершальним акцентом HR Camp 2025 стала панельна дискусія за участі Володимира Федоріна, головного редактора Forbes Ukraine. Обговорення виходило за межі класичних кадрових тем – ішлося про стратегічну роль HR у формуванні нової економіки країни.

«Інвестиції в людей мають розглядатися як CAPEX, а не OPEX. Це не просто витрати на зарплати чи бонуси, а стратегічні вкладення, які створюють основу для майбутнього бізнесу», – наголосив Федорін.

Дискусія продемонструвала, що сучасний HR – це архітектор культури, що визначає, як компанія працює, зростає й долає виклики.

Не випадково пролунала думка, що в найближчі роки ми дедалі частіше бачитимемо HR-директорів у ролі CEO. Їхній досвід роботи з людьми та здатність трансформувати бізнес дозволяють компаніям залишатися життєздатними навіть у найскладніших умовах.

Тенденції ринку праці: що далі

На основі дискусій HR Camp 2025 можна виокремити декілька ключових тенденцій, які визначатимуть розвиток ринку праці найближчими роками:

AI та аналітика стануть центральними інструментами в роботі HR, допомагаючи швидше ухвалювати рішення й точніше підбирати таланти;

інклюзія та інтеграція ветеранів формують нову якість українського ринку праці, де соціальна відповідальність поєднується із професійними потребами бізнесу;

гнучкі формати роботи – віддалений і гібридний – залишаться нормою, а компанії продовжать адаптуватися до різних моделей взаємодії;

Wellbeing і ментальне здоров’я вже не сприйматимуться як додаткові бонуси – це must-have для підтримки стійких і мотивованих команд;

Learning & Development та розвиток талантів стануть критичною конкурентною перевагою компаній, що прагнуть залишатися на ринку лідерами.

HR Camp 2025 вкотре довів: навіть у складних умовах українська HR-спільнота не зупиняється. Вона шукає нові підходи, інвестує в людей і технології, створює програми підтримки для ветеранів і водночас допомагає фронту.

Така подія не лише надала можливість для обміну знаннями, а й стала платформою для запуску ідей, що реально впливають на команди, бізнес і соціальні проєкти в Україні.