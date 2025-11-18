У застосунку Expirenza від monobank новий сервіс для рестораторів – Expirenza Business. Заклади можуть створювати профіль клієнта і бачити, скільки він витрачає, що замовляє та які ще типи ресторанів відвідує. Що ресторани та кафе знатимуть про клієнтів та персонал?

У родині сервісів Mono поповнення – Epirenza by Mono запускають застосунок Expirenza Business, про що на ресторанній конференції Salt 6 листопада 2025-го оголосив керівник платформи Михайло Селецький. Коли клієнт відскановує QR-код у закладі, можна отримати про нього статистичну інформацію і створити профіль клієнта, розповів Селецький.

Сервісом Expirenza від monobank користуються 3500 закладів на листопад 2025-го, а близько 30 000 офіціантів отримують через платформу чайові, зазначив Селецький.