Українська компанія Farmak у 2025 році відзначає сторіччя. Попри втрату ліків і сировини на €43,6 млн після атаки на логістичний парк «Комодор» на Київщині в квітні 2022-го, за три роки виторг компанії зріс на 18%. Як Farmak реагує на нове регулювання на фармринку та які має плани на майбутнє? Головне з виступу СЕО компанії Володимира Костюка на CEO Summit від Forbes Ukraine

«Цього року моя задача як СЕО – ставити перед компанією нові цілі та забезпечувати сталий розвиток», – розповідає СЕО Farmak Володимир Костюк 14 листопада 2025-го на CEO Summit від Forbes Ukraine.

Farmak – лідер із виробництва лікарських засобів в Україні та експортер національної продукції на понад 60 ринків світу. У портфелі понад 400 найменувань лікарських засобів, що охоплюють 14 терапевтичних напрямків, зокрема кардіологію, неврологію, ендокринологію, гінекологію тощо.