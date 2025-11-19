Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:06 хвилин
Українська компанія Farmak у 2025 році відзначає сторіччя. Попри втрату ліків і сировини на €43,6 млн після атаки на логістичний парк «Комодор» на Київщині в квітні 2022-го, за три роки виторг компанії зріс на 18%. Як Farmak реагує на нове регулювання на фармринку та які має плани на майбутнє? Головне з виступу СЕО компанії Володимира Костюка на CEO Summit від Forbes Ukraine
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Цього року моя задача як СЕО – ставити перед компанією нові цілі та забезпечувати сталий розвиток», – розповідає СЕО Farmak Володимир Костюк 14 листопада 2025-го на CEO Summit від Forbes Ukraine.
Farmak – лідер із виробництва лікарських засобів в Україні та експортер національної продукції на понад 60 ринків світу. У портфелі понад 400 найменувань лікарських засобів, що охоплюють 14 терапевтичних напрямків, зокрема кардіологію, неврологію, ендокринологію, гінекологію тощо.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.