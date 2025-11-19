Підписка від 49 грн
«Перше проєктне фінансування біометану». Група «Глобино» спільно з ReAgro інвестує у біоенергетику. Як їм вдалось отримати гроші від ЄБРР на будівництво заводів за €38 млн?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

ReAgro Глобино Біометан ЄБРР /Shutterstock

ReAgro потенційно залучить проєктне фінансування від ЄБРР на біометан уперше в Україні. Фото Shutterstock

ReAgro Олексія Мушака та виробник мʼяса «Глобино» Олександра Кузьмінського попередньо домовилися про залучення проєктного фінансування від ЄБРР для будівництва біометанових заводів у Полтавській області. На що вони розраховують і як переконали ЄБРР?  

«Наша співпраця з ЄБРР – везіння та наполегливість», – каже Олексій Мушак, власник заснованої у 2023-му компанії ReAgro.  

У 2025-му ЄБРР надіслав листа у Біоенергетичну асоціацію України з проханням презентувати найцікавіші проєкти. ReAgro подала заявку – спільний із групою «Глобино» проєкт заводів з виробництва біометану. 

