ReAgro Олексія Мушака та виробник мʼяса «Глобино» Олександра Кузьмінського попередньо домовилися про залучення проєктного фінансування від ЄБРР для будівництва біометанових заводів у Полтавській області. На що вони розраховують і як переконали ЄБРР?
«Наша співпраця з ЄБРР – везіння та наполегливість», – каже Олексій Мушак, власник заснованої у 2023-му компанії ReAgro.
У 2025-му ЄБРР надіслав листа у Біоенергетичну асоціацію України з проханням презентувати найцікавіші проєкти. ReAgro подала заявку – спільний із групою «Глобино» проєкт заводів з виробництва біометану.
