ReAgro Олексія Мушака та виробник мʼяса «Глобино» Олександра Кузьмінського попередньо домовилися про залучення проєктного фінансування від ЄБРР для будівництва біометанових заводів у Полтавській області. На що вони розраховують і як переконали ЄБРР?