Чи залишається Ощадбанк привабливим для ЄБРР? Чи його цікавлять інші держбанки? На які об’єкти може поширюватися програма страхування? Як реформуватимуть ринок капіталу і що партнери думають про спроби обмежити незалежність НАБУ та САП? Інтерв’ю керуючого директора ЄБРР у секторі фінустанов Франсіса Маліжа.