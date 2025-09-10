Прослухати матеріал
Чи залишається Ощадбанк привабливим для ЄБРР? Чи його цікавлять інші держбанки? На які об’єкти може поширюватися програма страхування? Як реформуватимуть ринок капіталу і що партнери думають про спроби обмежити незалежність НАБУ та САП? Інтерв’ю керуючого директора ЄБРР у секторі фінустанов Франсіса Маліжа.
Зменшення частки держави в банківській галузі – одна з ключових реформ фінансового сектора, на якій наголошують міжнародні партнери.
До повносмаштабного вторгення влада розпочала приватизаційні процеси щодо двох банках. Частка в Ощадбанку мала дістатись ЄБРР, а Укргазбанку – Міжнародній фінансовій корпорації (IFC). У жовтні 2021 ЄБРР і «Ощад» підписали угоду про надання кредиту з можливістю конвертації у капітал.
