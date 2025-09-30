Підписка від 49 грн
«Понад 1 млн посилок на добу». Meest будує найбільший термінал на заході країни за $30 млн. Як це допоможе наздогнати «Нову пошту»?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Meest /пресслужба ГК Meest

Meest будує найбільший термінал на заході країни за $30 млн. Як це допоможе наздогнати «Нову пошту»? Фото пресслужба ГК Meest

Поштово-логістична група Meest інвестує $30 млн в будівництво нового логістичного терміналу під Львовом, дізнався Forbes Ukraine. Він оброблятиме до 1 млн посилок на добу. Як новий термінал посилить можливості Meest?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Навесні 2025 року група компаній Meest Ростислава Кісіля розпочала будівництво нового логістичного комплексу площею близько 24 000 кв. м у південно-східній частині львівської об’їзної дороги, повідомила Global CMO групи Марта Янків. 

Новий логістичний центр зводять на магістралі, яка з’єднує транспортні потоки зі всієї України з прикордонними пунктами пропуску, розповідає Янків. «Це суттєво спрощує логістику міжнародних відправлень та розвантажує дороги Львова – вантажівки більше не виїжджатимуть у місто», – додає вона. 

