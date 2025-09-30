Поштово-логістична група Meest інвестує $30 млн в будівництво нового логістичного терміналу під Львовом, дізнався Forbes Ukraine. Він оброблятиме до 1 млн посилок на добу. Як новий термінал посилить можливості Meest?

Навесні 2025 року група компаній Meest Ростислава Кісіля розпочала будівництво нового логістичного комплексу площею близько 24 000 кв. м у південно-східній частині львівської об’їзної дороги, повідомила Global CMO групи Марта Янків.

Новий логістичний центр зводять на магістралі, яка з’єднує транспортні потоки зі всієї України з прикордонними пунктами пропуску, розповідає Янків. «Це суттєво спрощує логістику міжнародних відправлень та розвантажує дороги Львова – вантажівки більше не виїжджатимуть у місто», – додає вона.