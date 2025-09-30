Forbes Digital підписка
«Более 1 млн посылок в сутки». Meest строит самый большой терминал на западе страны за $30 млн. Как это поможет догнать «Новую почту»?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Meest /пресслужба ГК Meest

Meest строит самый большой терминал на западе страны за $30 млн. Как это поможет догнать «Новую почту»? Фото пресслужба ГК Meest

Почтово-логистическая группа Meest инвестирует $30 млн в строительство нового логистического терминала во Львове, узнал Forbes Ukraine. Он будет обрабатывать до 1 млн посылок в сутки. Как новый терминал усилит возможности Meest?

Весной 2025 года группа компаний Meest Ростислава Кисиля приступила к строительству нового логистического комплекса площадью около 24 000 кв. м в юго-восточной части львовской объездной дороги, сообщила Global CMO группы Марта Янков.

Новый логистический центр возводят на магистрали, соединяющей транспортные потоки со всей Украины с пограничными пунктами пропуска, рассказывает Янкив. «Это существенно упрощает логистику международных отправлений и разгружает дороги Львова – грузовики больше не будут выезжать в город», – добавляет она.

