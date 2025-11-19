Asbis – великий дистрибутор електроніки, офіційний представник техніки Apple в Україні з 2020 року розвиває новий бізнес на ринку вживаних гаджетів. Її компанія Breezy викуповує стару техніку, відновлює та продає наново. Як працює цей бізнес та які вигоди отримує ритейл?

«Мільйони гаджетів просто лежать у шухлядах, хоча вони є цінним активом», – вважає СЕО Breezy Андрій Косар. Компанія надає послуги з обміну старих гаджетів на нові (Trade-In), відновлює їх на своїх виробництвах і продає в роздріб.

З 2020 року, коли був заснований Breezy, бізнес щорічно зростає в рази. За 9 місяців 2025 року виторг ТОВ «Брізі» склав 541 млн грн – понад удвічі більше, ніж за весь 2024-й. Один мільйон вживаних девайсів українці принесуть для оцінки Breezy протягом 2025 року, за словами Косара.