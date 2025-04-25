Якого роботодавця хочуть бачити українці: тенденції воєнного часу та досвід великого бізнесу

Повномасштабна війна суттєво вплинула на ринок праці в Україні, загостривши дефіцит кадрів у багатьох галузях. Так, лише у сфері харчування та готельного розміщення нестача працівників у 2024 році становила близько 3000 осіб, згідно з даними Державного центру зайнятості . У відповідь на ці виклики компанії адаптують стратегії залучення працівників, щоб вигравати інтенсивну конкуренцію за працівників. Та що насправді є вирішальним для кандидатів при виборі роботодавця сьогодні? Про це розповідає Тереза Трепачова, директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині

Тереза Трепачова, директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині Фото пресслужба McDonald’s в Україні

Залучення молоді

Студенти удвічі частіше переживають труднощі під час пошуку роботи, ніж досвідчені фахівці, свідчать дані дослідження EY Ukraine. Відсутність практичних навичок і досвіду робить шукачів першої роботи менш конкурентоспроможними на ринку, про що кажуть 80% опитаних кандидатів. У таких умовах конкурентну перевагу в боротьбі за молодь отримують компанії, які не встановлюють бар’єрів і вимог до досвіду, а навпаки готові інвестувати в навчання працівників.

«McDonaldʼs в Україні привабливий для молоді тому, що не вимагає досвіду роботи, а надає його. При цьому ми пропонуємо значно більше, ніж підробіток для студентів, а інвестуємо в навчання працівників», – розповідає Тереза Трепачова, директорка по роботі з людьми McDonaldʼs в Україні, Чехії та Словаччині.

Попри труднощі з працевлаштуванням, молодь висуває до роботодавців такі самі високі вимоги, як і досвідчені фахівці. Згідно з даними опитування robota.ua, головним критерієм для 85% шукачів роботи залишається розмір зарплати, тому перевагу отримують ті компанії, які можуть запропонувати конкурентну, стабільну заробітну плату, що індексується принаймні раз на рік. «Наприклад, McDonaldʼs ретельно стежить за динамікою формування зарплат на ринку та споживчою інфляцією, – розповідає Тереза. – Тому зарплата в McDonald’s регулярно переглядається: у 2024-му та 2025 роках компанія підвищила рівень винагороди в середньому по 15%». Крім того, за її словами, співробітники ресторанів мережі можуть отримати щомісячний бонус та додатковий дохід від різних мотиваційних програм.

За даними robota.ua, 40% опитаних вважають зрозумілі та справедливі умови працевлаштування ключовим фактором при виборі роботодавця. «Забезпечуючи офіційне працевлаштування, стабільну білу зарплату, оплачувані відпустки та соціальні пільги, роботодавець гарантує стабільність, безпеку та добробут співробітників», – говорить Тереза.

«Щоб бути дійсно привабливим як роботодавець, бізнесу варто виходити за межі вимог законодавства і робити для працівників навіть більше» Тереза Трепачова

«Наприклад, співробітники наших ресторанів, що працюють на свята, отримують подвійну оплату, як і до війни, попри те, що святкові дні зараз не є вихідними», – зазначила Тереза.

Гнучкий графік роботи стає дедалі важливішим – 43% опитаних віддають перевагу таким вакансіям. Тут McDonaldʼs дещо пощастило. «Ми пропонували гнучкий графік ще до того, як це стало мейнстрімом, – жартує Тереза. – Добробут працівників – це наш пріоритет. Ми розуміємо, що можливість самостійно планувати робочий час дозволяє поєднувати роботу з навчанням, сімейними обов’язками чи хобі. Традиційно вважається, що гнучкий графік найважливіший для студентів, але наш досвід показує, що люди старшого віку так само цінують можливість формувати власний робочий графік».

Кар’єрні можливості – вимога часу

Світ стає більш динамічним, а представники покоління Y та Z прагнуть швидкого розвитку. Тому підтримка співробітників у карʼєрному зростанні та інвестиції у їхнє навчання стають дедалі важливішою конкурентною перевагою. Тереза Трепачова розповідає, що філософія планування і розвитку кар’єри в McDonaldʼs ґрунтується на принципі, що кожен працівник самостійно визначає свій шлях навчання та розвитку, але при цьому не залишається без підтримки. «Так, у 2024-му ми запустили програму JUMP для менеджерів середньої ланки, що дозволяє працівникам здобути навички керування рестораном всього за шість місяців. У першому наборі програми взяли участь 30 учасників, 12 з яких вже стали директорами ресторанів», – коментує Тереза. Крім того, McDonaldʼs пропонує працівникам чітке розуміння перспектив розвитку завдяки «Кар’єрній мапі». Цей інструмент описує можливості зростання з будь-якої позиції та пояснює, які навички потрібно опанувати для зростання або зміни напряму в компанії. За даними компанії, торік понад 1500 співробітників отримали підвищення або змінили ролі відповідно до своїх професійних інтересів.

Статистика компанії красномовно свідчить, що такий підхід працює:

99% директорів ресторанів McDonaldʼs в Україні розпочинали кар’єру в ресторанах, де деякі досягали керівних позицій за менше ніж три роки; 14 директорів ресторанів отримали посаду у віці до 25 років включно; 40% співробітників центрального офісу також починали роботу в ресторанах McDonaldʼs; 4 члени міжнародної лідерської команди починали шлях із ресторанів.

Добробут в умовах війни

У дослідженні про настрої українців Gradus Research зазначає, що 52% українців відчувають втому, 42% – напруженість, а надію, безсилля та розчарування – по 31%.

«Коли панує загальна невизначеність, шукачі роботи прагнуть знайти принаймні якийсь острівок безпеки – роботодавця, на якого можуть покластися» Тереза Трепачова директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині

«З перших днів війни ми цілодобово залишалися на зв’язку з 10 000 працівників та всіляко їх підтримували», – додає Тереза.

Коли ресторани не працювали протягом семи місяців з лютого 2022 року, у McDonald’s в Україні продовжували виплачувати середню заробітну плату всім співробітникам. А перш ніж відновити роботу ресторанів, у компанії розробили розширені процедури з безпеки. Сьогодні зі 125 ресторанів в Україні працює 110. Під час повітряної тривоги вони зачиняються, а працівники переходять в укриття. Однак компанія продовжує виплачувати повну заробітну плату за ці години.

«Ми також розробили програми підтримки для працівників, які постраждали від війни, та сімей загиблих. Надаємо фінансову допомогу в разі травмування працівника чи пошкодження житла внаслідок воєнних дій і запровадили програму додаткових відпусток для волонтерства», – ділиться Тереза Трепачова.

Згідно з даними опитування Європейської Бізнес Асоціації, 83% українських компаній мають співробітників, які зараз захищають країну в лавах Сил оборони. Зокрема, понад 400 працівників McDonald’s приєдналися до ЗСУ. Компанія зберігає середню заробітну плату всім мобілізованим, що є не вимогою законодавства, а ініціативою компанії.

Усвідомлюючи, наскільки важливо піклуватися й про емоційний добробут співробітників, у McDonald’s запровадили програму, що надає можливість безкоштовних сесій із кваліфікованими психологами на онлайн-платформі. «Ми раді бачити, що ця ініціатива знаходить відгук серед наших працівників, адже вже близько 900 з них скористалися цією можливістю», – ділиться Тереза.

Бізнес із серцем

Війна вплинула на те, яких працедавців обирають українці, навіть більше, ніж здається. Зокрема, у запитах кандидатів відображається бажання всіляко допомагати країні. Згідно з опитуванням robota.ua, соціальна відповідальність компанії стала одним із ключових факторів для кандидатів. Майже 60% респондентів готові працювати лише в компаніях, які регулярно здійснюють благодійні внески та беруть участь в соціально значущих ініціативах.

«Турбота про громади та українські родини має бути одним із пріоритетів компанії, яка прагне зміцнювати бренд роботодавця. Наприклад, McDonaldʼs підтримує БО «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні». Торік з усіх благодійних ініціатив McDonaldʼs зібрав для фундації понад 28 млн грн. З них 5 млн грн спрямували на підтримку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», пошкодженої під час ракетної атаки 8 липня», – зазначає Тереза Трепачова.

Показово, що з початком повномасштабного вторгнення McDonald’s ініціював програму допомоги родинам в деокупованих містах і прифронтових зонах і передав їм понад 300 000 продуктових наборів, а лікарні по всій Україні отримали 200 апаратів вакуумної терапії та 420 вакуумних аспіраторів для лікування мінно-вибухових ран. Також компанія передала на гуманітарні потреби більш ніж 700 т продукції вартістю понад 130 млн грн.

«Понад 500 наших співробітників долучилися до волонтерських ініціатив компанії, і це також демонструє, наскільки для них важлива можливість допомагати, – стверджує Тереза Трепачова. – Ба більше, люди часто самі ініціюють волонтерські проєкти. Так, команда одного з ресторанів організувала виїзну донацію крові, і ми з радістю допомогли реалізувати цю ініціативу».

Тереза Трепачова, директорка по роботі з людьми McDonald’s в Україні, Чехії та Словаччині Фото пресслужба McDonald’s в Україні

Інклюзивність і безбарʼєрність

Із початком повномасштабного вторгнення увага українців прикута не лише до того, як компанії фінансово підтримують громади, а і до того, як вони докладаються до створення інклюзивних міст і реінтеграції ветеранів. Серед найбільш помітних діячів у цьому напрямі – спільнота «Бізнес без бар’єрів», створена за ініціативи першої леді Олени Зеленської. Наприкінці березня цього року частина компаній спільноти підписали Принципи бізнесу, дружнього до ветеранів і ветеранок. Серед підписантів був і McDonald’s.

«Ми системно працюємо над формуванням культури поваги та підтримки. Впровадили онлайн-курси та тренінги з коректної взаємодії з людьми з досвідом війни, які мають пройти всі наші співробітники. Це допомагає підтримувати атмосферу взаєморозуміння як всередині компанії, так і у взаємодії з клієнтами», – розповідає Тереза.

McDonald’s в Україні активно працює над створенням безбар’єрного середовища у ресторанах, щоб кожен відвідувач, незалежно від фізичних можливостей чи будь-яких інших ознак, почувався комфортно. Для цього вони будують нові та модернізують наявні ресторани, дотримуючись принципів інклюзивності.

За словами Терези Трепачової, в українських ресторанах McDonaldʼs працюють близько 400 осіб з інвалідністю, серед яких понад 150 мають порушення слуху. Компанія адаптувала програми навчання, щоб забезпечити їм рівні можливості для карʼєрного зростання. Завдяки цьому кілька нечуючих працівників вже отримали підвищення та обіймають менеджерські посади в ресторанах. «Усе це є частиною нашої філософії, – говорить Тереза. – Адже McDonaldʼs – це бізнес, де люди – на першому місці».

Сучасний український ринок праці, що зазнав змін через повномасштабну війну, ставить нові виклики перед роботодавцями. Українці прагнуть працювати в компаніях, які пропонують конкурентну зарплату, прозорі умови, кар’єрне зростання, гнучкість і турботу про добробут. Досвід McDonaldʼs свідчить, що успішний роботодавець створює середовище для розвитку та підтримує своїх людей, формуючи довгострокові відносини. Стратегічний розвиток команди, зрозумілі перспективи та постійна турбота про працівників визначають бренд, з яким люди хочуть будувати майбутнє.