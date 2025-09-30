Два роки тому власник «Три Ведмеді» Дмитро Ушмаєв купив польського виробника морозива і напівфабрикатів – групу Nordis. На одне одне з підприємств вже знайшов покупця. Чому, попри це, він не відмовляється від планів розвитку у Польщі?

«Українці не можуть продати свій завод у Польщі. Вони його купили, звільнили працівників, а тепер ціну знизили вдвічі», – написав польський Business Insider 17 вересня 2025-го.

Йшлося про компанію Calfrost у Каліші, яку разом з іншими активами групи Nordis у 2023-му купив український підприємець Дмитро Ушмаєв, власник виробника морозива і напівфабрикатів «Три Ведмеді».