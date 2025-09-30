Forbes Digital підписка
«Обанкротился еще до соглашения». Владелец компании «Три медведя» Дмитрий Ушмаев продает один из двух заводов польской группы Nordis через год после покупки. Что происходит?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Власник «Трьох ведмедів» Дмитро Ушмаєв придбав польську групу Nordis у 2023 році. /коллаж Анастасия Решетник

Владелец «Трех медведей» Дмитрий Ушмаев купил польскую группу Nordis в 2023 году. Фото коллаж Анастасия Решетник

Два года назад владелец компании «Три медведя» Дмитрий Ушмаев купил польского производителя мороженого и полуфабрикатов – группу Nordis. На одно из предприятий уже нашел покупателя. Почему, несмотря на это, он не отказывается от планов развития в Польше?

«Украинцы не могут продать свой завод в Польше. Они его купили, уволили работников, а теперь цену снизили вдвое», – написал польский Business Insider 17 сентября 2025 года.

Речь шла о компании Calfrost в Калише, которую вместе с другими активами группы Nordis в 2023 году приобрел украинский предприниматель Дмитрий Ушмаев, владелец производителя мороженого и полуфабрикатов «Три медведя».

