Два года назад владелец компании «Три медведя» Дмитрий Ушмаев купил польского производителя мороженого и полуфабрикатов – группу Nordis. На одно из предприятий уже нашел покупателя. Почему, несмотря на это, он не отказывается от планов развития в Польше?

«Украинцы не могут продать свой завод в Польше. Они его купили, уволили работников, а теперь цену снизили вдвое», – написал польский Business Insider 17 сентября 2025 года.

Речь шла о компании Calfrost в Калише, которую вместе с другими активами группы Nordis в 2023 году приобрел украинский предприниматель Дмитрий Ушмаев, владелец производителя мороженого и полуфабрикатов «Три медведя».