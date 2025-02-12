Чому США, Європа та Китай по-різному бачать майбутнє ШІ. Головне з AI Action Summit у Парижі, де зустрілися Макрон, Джей Ді Венс і Урсула фон дер Ляєн

Європейський Союз виділяє €50 млрд на розвиток штучного інтелекту, США будуть захищати свої технології, а Китай хоче співпрацювати з іншими країнами – основні висновки з найбільшої конференції про штучний інтелект AI Action Summit у Парижі. Її відвідали президент Франції Емманюель Макрон, віцепрезидент США Джей Ді Венс і китайський віцепремʼєр Чжан Гоцін. Про що говорили?