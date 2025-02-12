Почему США, Европа и Китай по-разному видят будущее ИИ. Главное из AI Action Summit в Париже, где встретились Макрон, Джей Ди Вэнс и Урсула фон дер Ляйен

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Европейский Союз выделяет €50 млрд на развитие искусственного интеллекта, США будут защищать свои технологии, а Китай хочет сотрудничать с другими странами – основные выводы из крупнейшей конференции об искусственном интеллекте AI Action Summit в Париже. Ее посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Джей Ди Вэнс и китайский вице-премьер Чжан Гоцин. О чем говорили?
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Самая большая конференция об ИИ должна была создать международное сотрудничество между США, Европой и Китаем. Вместо этого показала поразительную разницу, как крупнейшие экономики мира видят развитие технологии.
Forbes Ukraine собрал ключевые тезисы.
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