Почему США, Европа и Китай по-разному видят будущее ИИ. Главное из AI Action Summit в Париже, где встретились Макрон, Джей Ди Вэнс и Урсула фон дер Ляйен

Европейский Союз выделяет €50 млрд на развитие искусственного интеллекта, США будут защищать свои технологии, а Китай хочет сотрудничать с другими странами – основные выводы из крупнейшей конференции об искусственном интеллекте AI Action Summit в Париже. Ее посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, вице-президент США Джей Ди Вэнс и китайский вице-премьер Чжан Гоцин. О чем говорили?