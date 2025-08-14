Українські ІТ-компанії переходять на нову модель штучного інтелекту GPT-5 від OpenAI, яка зʼявилася тиждень тому. Нову модель інтегрують в робочі процеси сервісна ІТ-компанія EPAM, продуктові компанії Netpeak Group (Kiss My Apps і n42) та Genesis. Які перші висновки?