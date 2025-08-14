Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Інновації
Дата

Forbes Digital

Кращий у коді та значно гірший у текстах. Українські ІТ-компанії почали впроваджувати GPT-5 від OpenAI. Що це дає їхньому бізнесу

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes
Анастасія Печенюк
Анастасія Печенюк
Forbes

3 хв читання

Які ІТ-компанії інтегрували GPT-5 /Getty Images

EPAM проводить оцінку моделі GPT-5 для різних бізнес-сценаріїв, каже ШІ-директор компанії Вадим Власенко Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:44

Українські ІТ-компанії переходять на нову модель штучного інтелекту GPT-5 від OpenAI, яка зʼявилася тиждень тому. Нову модель інтегрують в робочі процеси сервісна ІТ-компанія EPAM, продуктові компанії Netpeak Group (Kiss My Apps і n42) та Genesis. Які перші висновки? 

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні