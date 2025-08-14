Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:44 хвилин
Українські ІТ-компанії переходять на нову модель штучного інтелекту GPT-5 від OpenAI, яка зʼявилася тиждень тому. Нову модель інтегрують в робочі процеси сервісна ІТ-компанія EPAM, продуктові компанії Netpeak Group (Kiss My Apps і n42) та Genesis. Які перші висновки?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.