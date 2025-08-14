Украинские ІТ-компании переходят на новую модель искусственного интеллекта GPT-5 от OpenAI, которая появилась неделю назад. Новую модель интегрируют в рабочие процессы сервисная ІТ-компания EPAM, продуктовые компании Netpeak Group (Kiss My Apps и n42) и Genesis. Какие первые выводы?