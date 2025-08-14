Forbes Digital підписка
Лучше в коде и значительно хуже в текстах. Украинские ІТ-компании начали внедрять GPT-5 от OpenAI. Что это дает их бизнесу

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes
Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

Які ІТ-компанії інтегрували GPT-5 /Getty Images

EPAM производит оценку модели GPT-5 для различных бизнес-сценариев, говорит ИИ-директор компании Вадим Власенко. Фото Getty Images

Украинские ІТ-компании переходят на новую модель искусственного интеллекта GPT-5 от OpenAI, которая появилась неделю назад. Новую модель интегрируют в рабочие процессы сервисная ІТ-компания EPAM, продуктовые компании Netpeak Group (Kiss My Apps и n42) и Genesis. Какие первые выводы?

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні