А що, якби собаки могли жити довше та здоровіше? Засновниця компанії Loyal Селін Галіуа, 30, залучила $135 млн від провідних інвесторів для розробки пігулок для продовження життя собак. Її стартап, на думку Fobes USA , може досягнути оцінки в $1 млрд.

Собаки живуть недостатньо довго. Сімейний лабрадор може дожити до 14 років, а великі породи, зокрема бернські зенненхунди, у кращому разі – до девʼяти років. Науковиця Селіан Галіуа вважає, що вони заслуговують на ще кілька років. Щоб розвивати стартап Loyal Галіуа залишила програму Ph.D. в Оксфорді і керівну посаду першого венчурного фонду, зосередженого на біотехнологіях, пов’язаних із довголіттям.

Вона майже шість років будує стартап Loyal у Сан-Франциско, що розробляє ліки для уповільнення старіння собак. Препарати спрямовані на корекцію метаболічних і гормональних дисбалансів ще до того, як вони призводять до хвороб. Перша пігулка стартапу зі смаком яловичини може з’явитися на ринку вже у 2026 році, потенційно подовжуючи життя собак, а можливо колись і людей.