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Тактика козацьких чайок. Каршеринг Getmancar запустився в Німеччині й Румунії з можливістю поїздок по ЄС. Який розрахунок засновника Тараса Гетманського

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

3 хв читання

Оренда авто: Getmancar Гетманського запустив прокат авто у Німеччині та Румунії /надано пресслужбою

СЕО і засновник каршерингу Getmancar Тарас Гетманський. Каршеринг – це похвилинна оренда автомобіля через застосунок. На нових ринках Getmancar почав із подобової оренди з можливістю поїздок по ЄС. Фото надано пресслужбою

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Український сервіс каршерингу Getmancar запустився в Німеччині та Румунії. Це перший вихід компанії на ринок ЄС. В обох країнах сервіс працює у форматі подобової оренди з можливістю поїздок по всьому Євросоюзу. Попри високу конкуренцію та складне регулювання, Getmancar розраховує закріпитися там, завдяки партнерствам і нижчим витратам на запуск. Яка стратегія?

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Інвестиції каршерингового сервісу Getmancar на експансію в Румунію та Німеччину – були мінімальними, каже СЕО і засновник Тарас Гетманський. «Раніше цифру оцінювали в кілька мільйонів доларів, зараз – значно менше», – додає він, не розголошуючи її.  

Каршеринг – це похвилинна оренда автомобіля через застосунок. На нових ринках Getmancar почав із подобової оренди з можливістю поїздок по ЄС. В Україні це найбільший каршеринг з близько 500 авто. Виторг у 2022-му – 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовилася називати. Напередодні повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15-17 млн, казав він Forbes у березні 2023-го. 

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