Український сервіс каршерингу Getmancar запустився в Німеччині та Румунії. Це перший вихід компанії на ринок ЄС. В обох країнах сервіс працює у форматі подобової оренди з можливістю поїздок по всьому Євросоюзу. Попри високу конкуренцію та складне регулювання, Getmancar розраховує закріпитися там, завдяки партнерствам і нижчим витратам на запуск. Яка стратегія?

Інвестиції каршерингового сервісу Getmancar на експансію в Румунію та Німеччину – були мінімальними, каже СЕО і засновник Тарас Гетманський. «Раніше цифру оцінювали в кілька мільйонів доларів, зараз – значно менше», – додає він, не розголошуючи її.

Каршеринг – це похвилинна оренда автомобіля через застосунок. На нових ринках Getmancar почав із подобової оренди з можливістю поїздок по ЄС. В Україні це найбільший каршеринг з близько 500 авто. Виторг у 2022-му – 88 млн грн. Актуальні показники Гетманський відмовилася називати. Напередодні повномасштабного вторгнення Concorde Capital оцінював компанію у $15-17 млн, казав він Forbes у березні 2023-го.