Український каршерингова компанія Getmancar запускає сервіс прокату авто у Німеччині та Румунії, йдеться у пресрелізі. Користувачі можуть орендувати автомобілі подобово та їздити по всьому Європейському Союзу.
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Ключові факти
- У Німеччині сервіс буде доступний в трьох містах: Берліні, Франкфурті-на-Майні та Мюнхені. Наразі автопарк налічує до 50 автомобілів, зокрема включає преміальні моделі. Також користувачі можуть орендувати вантажні буси. Вартість оренди авто в Німеччині починається від $28,55 за добу.
- У Румунії Getmancar запустив оренду авто в п’яти містах: Бухаресті, Констанці, Брашові, Бакеу та Сібіу. Автопарк складається з близько 200 машин. Вартість оренди починається від $35,10 за добу.
- Тарифи в обох країнах залежать від моделі авто та тривалості оренди.
- «Рішення про вихід на ці ринки ми приймали через наявність стратегічних партнерств та осіб, які можуть допомагати в розвитку на місці,» – повідомив СЕО Getmancar Тарас Гетманський.
- На відміну від каршерингової моделі в Україні, Молдові та Грузії, в Німеччині та Румунії компанія працює за схемою звичайного прокату автомобілів.
- Користувачі можуть їздити на орендованих авто по всьому Європейському Союзу. У разі, якщо водій повертає авто у тому ж місті, що і брав його в оренду – додаткова оплата не знімається. Якщо ж користувач бажає залишити авто в іншому місті Румунії чи Німеччини, це можна зробити за додаткову плату.
Контекст
Getmancar – український сервіс каршерингу, який працює в Дніпрі, Києві, Львові, також у Грузії (Батумі, Тбілісі, Кутаїсі), Молдові (Кишиневі), а тепер і в Німеччині та Румунії. В Україні, Грузії та Молдові користувачі можуть орендувати авто похвилинно, погодинно та подобово.
Власником компанії Getmancar є Тарас Гетманський. Він почав цей бізнес із 70 авто у січні 2018 року.
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