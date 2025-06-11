Український каршерингова компанія Getmancar запускає сервіс прокату авто у Німеччині та Румунії, йдеться у пресрелізі. Користувачі можуть орендувати автомобілі подобово та їздити по всьому Європейському Союзу.

Ключові факти

У Німеччині сервіс буде доступний в трьох містах: Берліні, Франкфурті-на-Майні та Мюнхені. Наразі автопарк налічує до 50 автомобілів, зокрема включає преміальні моделі. Також користувачі можуть орендувати вантажні буси. Вартість оренди авто в Німеччині починається від $28,55 за добу.

У Румунії Getmancar запустив оренду авто в п’яти містах: Бухаресті, Констанці, Брашові, Бакеу та Сібіу. Автопарк складається з близько 200 машин. Вартість оренди починається від $35,10 за добу.

Тарифи в обох країнах залежать від моделі авто та тривалості оренди.

«Рішення про вихід на ці ринки ми приймали через наявність стратегічних партнерств та осіб, які можуть допомагати в розвитку на місці,» – повідомив СЕО Getmancar Тарас Гетманський.

На відміну від каршерингової моделі в Україні, Молдові та Грузії, в Німеччині та Румунії компанія працює за схемою звичайного прокату автомобілів.

Користувачі можуть їздити на орендованих авто по всьому Європейському Союзу. У разі, якщо водій повертає авто у тому ж місті, що і брав його в оренду – додаткова оплата не знімається. Якщо ж користувач бажає залишити авто в іншому місті Румунії чи Німеччини, це можна зробити за додаткову плату.

Контекст

Getmancar – український сервіс каршерингу, який працює в Дніпрі, Києві, Львові, також у Грузії (Батумі, Тбілісі, Кутаїсі), Молдові (Кишиневі), а тепер і в Німеччині та Румунії. В Україні, Грузії та Молдові користувачі можуть орендувати авто похвилинно, погодинно та подобово.

Власником компанії Getmancar є Тарас Гетманський. Він почав цей бізнес із 70 авто у січні 2018 року.